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「小黃你在那幹嘛！」 黃狗落溝民熱心救援

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

10月25日接獲民眾通報，新北板橋區四川路二段後的大排溝有一隻黃狗在底下徘徊，由於當天細雨連綿、天氣濕冷，民眾擔心黃狗身體狀況，請動保處派人救援，板橋動物之家動保員立即驅車前往，到達現場後發現排溝與地面落差約3米高，熱心民眾已進入排溝安撫黃狗，不讓黃狗四處遊蕩，一併減少動保員救援捕捉時間，動保員立即使用繩梯爬下排溝。

黃狗看到民眾聚集後略顯緊張，不願配合進入救援網中，經過動保員及民眾不斷安撫，終將黃狗拐入救援網中。排水溝離地面約3米高，將救援網束緊後，由岸上的動保員和民眾協力拉抬離開排溝，費了九牛二虎之力才將黃狗救援上岸。

上岸後黃狗精神、活力、體態皆正常，動保員用晶片掃描機確認是無晶片的遊盪犬，無外傷或消瘦情況，不知是從何處進入排溝，找不到上來的路，所幸黃狗依然精神滿滿、活力充足，打開救援網後就立即逃竄無蹤，只留下汗流浹背的救援人士。

動保處表示，新北市是友善動物城市，只要民眾發現有動物需要救援，可撥打1999或新北市政府動保處24小時動物救援專線29596353，通知動保處派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難，讓需要救援的動物都能成功脫困，以增進動物福祉。

動保員將黃狗裝在救援網後協助脫離大排溝。圖／新北市動保處提供
動保員將黃狗裝在救援網後協助脫離大排溝。圖／新北市動保處提供
民眾和動保員共同安撫受困的黃狗。圖／新北市動保處提供
民眾和動保員共同安撫受困的黃狗。圖／新北市動保處提供

動保員

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