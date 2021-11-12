「小黃你在那幹嘛！」 黃狗落溝民熱心救援

10月25日接獲民眾通報，新北板橋區四川路二段後的大排溝有一隻黃狗在底下徘徊，由於當天細雨連綿、天氣濕冷，民眾擔心黃狗身體狀況，請動保處派人救援，板橋動物之家動保員立即驅車前往，到達現場後發現排溝與地面落差約3米高，熱心民眾已進入排溝安撫黃狗，不讓黃狗四處遊蕩，一併減少動保員救援捕捉時間，動保員立即使用繩梯爬下排溝。

黃狗看到民眾聚集後略顯緊張，不願配合進入救援網中，經過動保員及民眾不斷安撫，終將黃狗拐入救援網中。排水溝離地面約3米高，將救援網束緊後，由岸上的動保員和民眾協力拉抬離開排溝，費了九牛二虎之力才將黃狗救援上岸。

上岸後黃狗精神、活力、體態皆正常，動保員用晶片掃描機確認是無晶片的遊盪犬，無外傷或消瘦情況，不知是從何處進入排溝，找不到上來的路，所幸黃狗依然精神滿滿、活力充足，打開救援網後就立即逃竄無蹤，只留下汗流浹背的救援人士。