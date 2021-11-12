「小黃你在那幹嘛！」 黃狗落溝民熱心救援
10月25日接獲民眾通報，新北板橋區四川路二段後的大排溝有一隻黃狗在底下徘徊，由於當天細雨連綿、天氣濕冷，民眾擔心黃狗身體狀況，請動保處派人救援，板橋動物之家動保員立即驅車前往，到達現場後發現排溝與地面落差約3米高，熱心民眾已進入排溝安撫黃狗，不讓黃狗四處遊蕩，一併減少動保員救援捕捉時間，動保員立即使用繩梯爬下排溝。
黃狗看到民眾聚集後略顯緊張，不願配合進入救援網中，經過動保員及民眾不斷安撫，終將黃狗拐入救援網中。排水溝離地面約3米高，將救援網束緊後，由岸上的動保員和民眾協力拉抬離開排溝，費了九牛二虎之力才將黃狗救援上岸。
上岸後黃狗精神、活力、體態皆正常，動保員用晶片掃描機確認是無晶片的遊盪犬，無外傷或消瘦情況，不知是從何處進入排溝，找不到上來的路，所幸黃狗依然精神滿滿、活力充足，打開救援網後就立即逃竄無蹤，只留下汗流浹背的救援人士。
動保處表示，新北市是友善動物城市，只要民眾發現有動物需要救援，可撥打1999或新北市政府動保處24小時動物救援專線29596353，通知動保處派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難，讓需要救援的動物都能成功脫困，以增進動物福祉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言