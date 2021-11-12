台東疑感情糾紛 3男街頭受傷遭警逮捕送辦
台東市區昨晚發生一起疑感情糾紛的持刀相互攻擊的事件，造成3名男子受傷，警方據報依現行犯逮捕並戒護送醫，幸無生命危險。訊後將3人依殺人未遂、傷害罪嫌送辦。
警方表示，昨晚8點40分接獲報案，指出市區徐州街有民眾打架糾紛，立即出動線上快打部隊，現場當場壓制已受傷的33歲陳姓男子、30歲林姓男子及20歲高姓男子。
經調查，陳男疑與女友吵架後，女友負氣離家不知去向，陳男於是打電話詢問與女友熟識的高男，高竟反嗆為何牽拖到他，雙方因此惱羞成怒互嗆，並相約在徐州街談判。
陳男及林姓友人前往赴約找高男，雙方相見發生激烈爭執後，高取出開山刀，陳及林持農用鐮刀互相攻擊，造成3人在胸口、背部、手腕受刀傷，警方快打部隊當場逮捕並戒護送醫。
警方訊後，3人均坦承犯行，即依殺人未遂、傷害罪嫌移送台東地檢署偵辦。
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