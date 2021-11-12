竹縣台3線重大車禍！保時捷疑自撞釀2死1傷

台3線傳重大車禍！新竹縣峨眉鄉台3線89.5公里昨天深夜10點許驚傳死亡車禍，一輛黑色保時捷經過彎道時不明原因高速失控撞上電桿後，彈到路中分隔島處，車內3人受傷，警消獲報到場後發現其中2名乘客受傷嚴重，已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

警消獲報趕到現場，黑色保時捷橫停在馬路中央，車身嚴重毀損，由於乘客受困在內無法脫困，經破壞車體將3人救出，發現後座的29歲男子、24歲女子已失去呼吸心跳，開車的30歲男子受到輕傷，3人分送竹東榮民醫院、竹東台大醫院、苗栗縣頭份為恭醫院急救。

由於2名20多歲的男女乘客坐在車身毀損最嚴重處，疑因車禍力道大首當其衝，都身受重傷，到院搶救後仍因傷勢過重，最終宣告不治。