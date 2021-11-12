男機車騎士停等區遭車追撞 倒地被輾送醫不治
台北市木柵路4段今天發生一起死亡車禍，傅姓機車騎士在路口等候左轉，先遭後方汽車追撞倒臥車道，又被另輛汽車輾過送醫不治，汽車駕駛酒測值零，肇事原因待調查。
台北市警消清晨5時許獲報，木柵路4段附近發生車禍，派員到場發現，機車男騎士倒臥路上，頭部及肢體有多處撕裂傷，現場已無呼吸心跳，隨即把人送醫，經醫院搶救後宣告不治。
警方初步調查，58歲傅姓機車騎士在案發地的機車停等區等候左轉，先被42歲王姓男子駕駛汽車從後方追撞後，彈飛至汽車道，又被39歲方姓男子駕駛汽車輾過，機車騎士經送醫搶救後宣告不治。
警方到場，針對2名汽車駕駛進行酒測，2人酒測值皆為零，詳細車禍肇事原因仍待進一步調查釐清。
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