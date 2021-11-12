山老鼠肆虐南投珍貴林木 竹山警勇擒集團3人

山老鼠集團利用疫情期間，趁隙盜採珍貴林木，南投縣竹山分局在檢方指揮偵辦下，順利分赴多地執行搜索、拘提行動，查獲嫌犯洪、張、蕭等3人，並在竹山鎮、台中市搜索點，起出國有一級林木檜木樹瘤、十字弓1支等物，全案依違反森林法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移請南投地檢署偵辦。

竹山分局表示，全案與保七總隊第六大隊、南投分局等組成專案小組，經數月追查，發現有自小貨車涉嫌在竹山山區，從事盜伐國有一級林木扁柏及檜木情事，繼實施縝密蒐證後，研判時機成熟，11月8日11時，持搜索票3張、拘票2張，會同南投林區管理處，兵分多路成功查獲犯嫌及贓物。

竹山分局長吳詠傑指出，山老鼠集團係利用疫情期間山上遊客較少之際，趁隙盜採國家珍貴林木，未來將持續強化山區盜伐熱點巡邏及查察等查緝勤務，打擊山老鼠沒有假期外，並請消費者購買木製品時要認明「台灣木材」標章，不要購買來路不明的木製品，成為山老鼠幫兇。