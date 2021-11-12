「校園大盜」苗栗落網 中北部至少15間大學院校曾受害

苗栗市國立聯合大學11月初發生校園竊案，多名教職員的辦公桌遭不明人士侵入翻箱倒櫃，竊取辦公室的財物、3C產品、單眼相機等，估計損失約10多萬元，苗栗警方接獲報案，查出41歲徐姓男子涉有重嫌，前天傍晚在頭份市一處出租套將他逮捕，警方發現他專門鎖定大學校園行竊，今年已在中北部至少在15間大學院校行竊過，警方調查後將他依竊盜罪嫌移送苗栗檢方偵辦。

國立聯大發生校園竊案，苗栗縣警局受理後，局長周煥興至表重視，責令苗栗警分局成立專案小組，調閱校園監錄影畫面及周邊路口監視器，發現一名歹徒趁周日學校放假時段，在大白天侵入教職員辦公室，得手後從容徒步逃逸，警方努力不懈調閱監視器、追蹤歹徒逃亡路線後，鎖定這名徐姓男子涉有重嫌，平日都藏身在頭份市的出租套房內。

警方發現這名「校園大盜」自年初開始，陸續以類似手法行竊至少15間以上的大學院校，受害學校遍及台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中等地，還被5個地檢署發布通緝在案，各地警方都絞盡腦汁想追查他到案，前晚終於在苗栗落網。