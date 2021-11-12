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闖入民宅偷走勞力士GMT 男遭判刑8月
有竊盜前科的賴姓男子今年4月騎機車到新竹縣劉姓女子的住處，觀望一番後徒步前往劉住處對面興建中的空屋，並橫搭梯子至劉的住處三樓，趁窗戶未上鎖之際潛入，大肆搜刮，竊走櫥櫃內價值35萬元的勞力士（Rolex GMT-Master ⅡSteel＆Gold 000000LN）手錶與CASIO（槍魚類勞力士黑水鬼200米潛水錶），隨後騎機車逃逸，直到劉返家才發現遭竊，向警方報案；新竹地院審理終結，將賴依侵入住宅竊盜罪判刑8月。
法官認為，賴男正值壯年，卻不用正途獲取金錢，竟踰越門窗侵入他人住宅內行竊，無端造成他人財產損失及居住安寧遭侵害，至今仍未賠償對方的財產損失，欠缺尊重他人財產權觀念，考量賴坦承犯行，審酌依侵入住宅竊盜罪判刑8月。
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