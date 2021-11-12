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偵查佐移花接木暗槓7千元現金遺失物 涉貪汙、偽造文書

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警第四分局偵查隊劉姓偵查佐，今年9月間協助處理一件派出所送的7千多元現金拾得物，疑利用另一張拾獲的身分證，並製作不實領取遺失物公文，暗槓現金，警方查覺後主動偵辦，依貪汙治罪條例、偽造文書、侵占遺失物罪嫌報請基隆地檢署偵辦。第四分局表示，不護短，依法查辦。

第四分局副分局長許耀宏今天說，偵查隊偵查佐任職期間，藉協辦遺失拾得物業務時，涉嫌利用職務偽造文書，疑將遺失物占為己有，自認神不知鬼不覺仍遭識破。涉嫌偽造文書，將遺失物占為己有，製作不實公文及領據，分局查覺有異後立案調查。

第四分局調查，劉姓偵查佐私自製作不實公文及領據，內部查核有異後，立即依法立案調查，分局秉持毋枉勿縱、不庇縱、不護短之立場，主動依法查辦，淨化警察團隊，展現維護警紀的決心。並引以為鑒，宣達所屬同仁，身為執法人員，更應潔身自愛、守法守紀，不容其利用職務違法犯紀。全案經內部調查完畢後，已主動報請基隆地方檢察署指揮偵辦。

警方說，一名男子疑因不滿警方過罰單，9月中到派出所旁撒錢，把7千多元現金丟在地上，後來又撿起來，把錢送派出所表示是撿的，警方依規定受理，並將全案送分局偵查隊處理，依法辦理公告招領。失主過了1個月到派出所領，卻發現錢已被領走。

警方查出，劉姓偵查佐利用有人撿到黃女的身分證送到分局招領，將黃女登錄為失主，製作不實公文，黃女向警方說，她根本不是失主，也沒領走錢，只是證件遺失，案情因而曝光。劉男調查後才歸還現金給失主。

第四分局副分局長許耀宏說，偵查隊偵查佐任職期間，藉協辦遺失拾得物業務時，涉嫌利用職務偽造文書，疑將遺失物占為己有。記者游明煌／翻攝
第四分局副分局長許耀宏說，偵查隊偵查佐任職期間，藉協辦遺失拾得物業務時，涉嫌利用職務偽造文書，疑將遺失物占為己有。記者游明煌／翻攝

失主 偽造文書 基隆

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