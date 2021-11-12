台南南區住宅火警濃煙直竄雲霄 緊急疏散3戶11人

台南市南區金華路一段巷弄內一棟3樓連棟式住宅昨天晚間10時30分傳出火警，火勢疑似從3樓佛廳傳出且一發不可收拾，濃煙直竄雲霄，連300、400公尺外的大樓都可以看到，熊熊火勢甚至延燒至隔壁住戶3樓，警消調派大批人車前往灌救，且緊急疏散3戶、11人，幸無人員受困受傷。面對這場無名火，住戶請求火場調查，釐清起火原因。

屋主看到房子被燒燬，餘悸猶存的蹲在地上，不知所措。在鄰居安撫下，屋主表示，還好孫子都已提早疏散，現在隔壁安頓。鄰居安慰說，還好沒人受傷，已是不幸中的大幸，就當作是過運吧。