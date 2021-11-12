台南南區住宅火警濃煙直竄雲霄 緊急疏散3戶11人
台南市南區金華路一段巷弄內一棟3樓連棟式住宅昨天晚間10時30分傳出火警，火勢疑似從3樓佛廳傳出且一發不可收拾，濃煙直竄雲霄，連300、400公尺外的大樓都可以看到，熊熊火勢甚至延燒至隔壁住戶3樓，警消調派大批人車前往灌救，且緊急疏散3戶、11人，幸無人員受困受傷。面對這場無名火，住戶請求火場調查，釐清起火原因。
屋主看到房子被燒燬，餘悸猶存的蹲在地上，不知所措。在鄰居安撫下，屋主表示，還好孫子都已提早疏散，現在隔壁安頓。鄰居安慰說，還好沒人受傷，已是不幸中的大幸，就當作是過運吧。
經警消搶救下，火勢約20分鐘獲得控制，很快被撲滅。據消防局調查，兩戶受災面積計約20坪，包括3樓佛堂及隔壁天花板等被燒燬。消防局指出，起火原因仍待進一步鑑定，才能釐清。
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