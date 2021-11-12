台南南區住宅火警濃煙直竄雲霄 緊急疏散3戶11人

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市南區金華路一段巷弄內一棟3樓連棟式住宅昨天晚間10時30分傳出火警，火勢疑似從3樓佛廳傳出且一發不可收拾，濃煙直竄雲霄，連300、400公尺外的大樓都可以看到，熊熊火勢甚至延燒至隔壁住戶3樓，警消調派大批人車前往灌救，且緊急疏散3戶、11人，幸無人員受困受傷。面對這場無名火，住戶請求火場調查，釐清起火原因。

屋主看到房子被燒燬，餘悸猶存的蹲在地上，不知所措。在鄰居安撫下，屋主表示，還好孫子都已提早疏散，現在隔壁安頓。鄰居安慰說，還好沒人受傷，已是不幸中的大幸，就當作是過運吧。

經警消搶救下，火勢約20分鐘獲得控制，很快被撲滅。據消防局調查，兩戶受災面積計約20坪，包括3樓佛堂及隔壁天花板等被燒燬。消防局指出，起火原因仍待進一步鑑定，才能釐清。

台南市南區金華路一段巷弄內一棟3樓連棟式住宅昨天晚間10時30分傳出火警。記者邵心杰／攝影
台南市南區金華路一段巷弄內一棟3樓連棟式住宅昨天晚間10時30分傳出火警。記者邵心杰／攝影
台南警消調派大批人車前往灌救，且緊急疏散3戶、11人，幸無人員受困受傷。記者邵心杰／攝影
台南警消調派大批人車前往灌救，且緊急疏散3戶、11人，幸無人員受困受傷。記者邵心杰／攝影

台南

延伸閱讀

兩大重劃區效應發酵 坤聯發「工學匯」為台中南區房價重新定位！

桃園八德鐵皮屋濃煙竄出 警消驚見倉庫大量木材囤積

影／疑抽菸引祝融 5旬女嗆傷急送醫

眷村美食搶商機 黃偉哲:購物節登錄金額會超過去年

相關新聞

中和傳當街搶錢！不明男子奪千萬元後逃逸 警方全力追緝

新北市中和區晚間傳當街強盜案！42歲蔡姓男子稱晚上7時許身上帶1000萬元，才下車不久隨即遭好幾名不明男子攻擊後腦，當街...

剛走出辦公室就遇死劫 八里資收廠老闆娘遭怪手輾斃

新北市八里區一間資源回收場凌姓老闆娘（42歲），今天下午近4時許剛走出辦公室，周姓男員工（44歲）疑未注意車後狀況，直接...

台南南區住宅火警濃煙直竄雲霄 緊急疏散3戶11人

台南市南區金華路一段巷弄內一棟3樓連棟式住宅昨天晚間10時30分傳出火警，火勢疑似從3樓佛廳傳出且一發不可收拾，濃煙直竄...

北市母死子跳橋命案 消防搜2天半未果明早將繼續

江姓男子前天從台北市大同區台北橋跳下，警方到家中查訪發現他的81歲母親口鼻遭膠帶封住身亡，研判江弒母後畏罪輕生。消防員已...

竹縣關西鎮常遭偷倒廢棄物 警方將大範圍更新監視器補漏洞

關西鎮不止有工廠鹽酸外洩毒害溪流，近半年竟發生27起偷盜廢棄物案件，其中10件仍未破案持續偵查中，新竹縣警察局長吳敬田今...

衣著不同！北市馬場町發現男浮屍 與大同弒母案無關

台北市馬場町河濱公園外河面今午2時許出現一具浮屍，警消將其打撈上岸後，確認是一名男性，已明顯死亡，初判剛落水不久，警方已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。