剛走出辦公室就遇死劫 八里資收廠老闆娘遭怪手輾斃

新北市八里區一間資源回收場凌姓老闆娘（42歲），今天下午近4時許剛走出辦公室，周姓男員工（44歲）疑未注意車後狀況，直接駕駛怪手往後移動，凌女被撞倒地，右小腿當場遭輾骨斷受傷，經檢視現場已無生命徵象，緊急送醫急救，仍因傷重宣告不治。

據了解，肇禍周姓男子（44歲）是這家資源回收場員工，在資收場工作已超過3年，平常工作項目既包括開怪手，整理暫存區內的資源回收物。從到任工作至今，周男未曾發生過如此嚴重意外，想不到，今天卻疑因未注意車後狀況，直接將凌女輾斃，讓他相當懊悔。

據查證，今天下午近4時許，資源回收場老闆娘凌女（42歲）從辦公室走出。此時周男正駕駛怪手往後方倒車移動，卻疑因未注意到凌女已從辦公室走到怪手後方，直接撞倒凌女再朝其右小腿輾過，當場失去意識倒地不起，鄰近其他工作人員驚見，向周男大聲喊叫「停車」隨即通報警消救援。

新北市消防局獲報派員趕抵現場，協助凌女脫困，經檢視凌女已無生命徵象，緊急施以CPR按壓、AED電擊，凌女一度恢復心跳，趕緊協助凌女送醫急救，但遺憾的是，今天晚上6時20分許，凌女仍因傷重不治身亡。目前警方已調閱廠內監視器畫面，封鎖現場進行採證，釐清意外發生確切原因。