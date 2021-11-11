快訊

他湊陳時中身邊讚「好酒量」 鄭麗文：是浮報健保醫師陳識中

把男大生打到重傷卻以「非現行犯」被放走 顏寬恒：不能接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市母死子跳橋命案 消防搜2天半未果明早將繼續

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

江姓男子前天從台北市大同區台北橋跳下，警方到家中查訪發現他的81歲母親口鼻遭膠帶封住身亡，研判江弒母後畏罪輕生。消防員已在河面搜索2天半時間未果，明早將繼續行動。警方也持續徒步沿河岸找人。

52歲江姓男子跟母親住在大同區承德路一處民宅，警方查出他長期失業、精神狀態不穩，他母親罹患口腔癌末期。昨天中午12點半，江騎機車出門上台北橋，下車脫掉拖鞋後跳橋輕生，警方獲報到場，聯繫江的兒子到場指認機車、拖鞋，他兒子確認都是父親所有，再取下機車鑰匙，帶警方到父親家中查訪。

不料一開門，警方發現江男母親口鼻遭膠帶纏繞一圈封住，倒在客廳失去生命跡象，被送醫一度恢復心跳，到達醫院搶救卻不治；江母身上無外傷，家中無打鬥痕跡，僅有許多服用癌症藥物的藥袋。

警方調閱監視器，並未發現有人進出家中，研判江弒母後畏罪輕生，但膠帶上又採集不到江的指紋，也無他人指紋，已報請檢察官相驗遺體，等待相驗結果確定死因。

今天下午2點半，馬場町河濱公園外河面出現一具浮屍，江的兒子由大同警方陪同到場指認，因衣著顏色不同，排除死者是江男。

警消前天中午開始在淡水河搜索，直到昨天都未找到江，今天早上8點半，13名消防員再度出動2艘遊艇，從忠孝橋下搜索到敦煌碼頭，警方也派員徒步在河岸找尋，都未找到，明天將繼續行動。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

江男前天中午騎車上台北橋跳橋輕生，警消還在搜查他下落。記者蔡翼謙／翻攝
江男前天中午騎車上台北橋跳橋輕生，警消還在搜查他下落。記者蔡翼謙／翻攝

消防員 淡水河 監視器

延伸閱讀

衣著不同！北市馬場町發現男浮屍 與大同弒母案無關

北市補習班取消人數上限 吹奏樂器、唱歌免戴口罩

北市危老重建單價落差大！僅剩這裡單坪不到50萬

護國寶安全！消防署長偕同翁章梁故宮南院校閱消防人車

相關新聞

北市母死子跳橋命案 消防搜2天半未果明早將繼續

江姓男子前天從台北市大同區台北橋跳下，警方到家中查訪發現他的81歲母親口鼻遭膠帶封住身亡，研判江弒母後畏罪輕生。消防員已...

竹縣關西鎮常遭偷倒廢棄物 警方將大範圍更新監視器補漏洞

關西鎮不止有工廠鹽酸外洩毒害溪流，近半年竟發生27起偷盜廢棄物案件，其中10件仍未破案持續偵查中，新竹縣警察局長吳敬田今...

衣著不同！北市馬場町發現男浮屍 與大同弒母案無關

台北市馬場町河濱公園外河面今午2時許出現一具浮屍，警消將其打撈上岸後，確認是一名男性，已明顯死亡，初判剛落水不久，警方已...

北市馬場町公園河面出現男浮屍 警到場釐清身分中　

台北市馬場町河濱公園外河面今午出現一具浮屍，警消將其打撈上岸後，確認是一名男性，已明顯死亡，初判剛落水不久，警方已到場釐...

影／古厝突倒塌壓毀5部機車 屋主怒控應有人蓄意

3小時查辦！新北市淡水區水碓街一棟磚瓦古厝，周一下午近4時許發生倒塌。屋主得知迅速趕抵現場，經警查訪目擊民眾及調閱周邊監...

囂張聯結車組隊亂倒廢土 南投宣示打擊廢棄物入侵

南投縣接連有廢土、事業廢棄物入侵亂倒，警方昨天在南投市千秋里查獲9輛聯結車涉嫌傾倒廢土，依廢棄物清理法當場查扣，並移送南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。