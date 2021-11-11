北市母死子跳橋命案 消防搜2天半未果明早將繼續

江姓男子前天從台北市大同區台北橋跳下，警方到家中查訪發現他的81歲母親口鼻遭膠帶封住身亡，研判江弒母後畏罪輕生。消防員已在河面搜索2天半時間未果，明早將繼續行動。警方也持續徒步沿河岸找人。

52歲江姓男子跟母親住在大同區承德路一處民宅，警方查出他長期失業、精神狀態不穩，他母親罹患口腔癌末期。昨天中午12點半，江騎機車出門上台北橋，下車脫掉拖鞋後跳橋輕生，警方獲報到場，聯繫江的兒子到場指認機車、拖鞋，他兒子確認都是父親所有，再取下機車鑰匙，帶警方到父親家中查訪。

不料一開門，警方發現江男母親口鼻遭膠帶纏繞一圈封住，倒在客廳失去生命跡象，被送醫一度恢復心跳，到達醫院搶救卻不治；江母身上無外傷，家中無打鬥痕跡，僅有許多服用癌症藥物的藥袋。

警方調閱監視器，並未發現有人進出家中，研判江弒母後畏罪輕生，但膠帶上又採集不到江的指紋，也無他人指紋，已報請檢察官相驗遺體，等待相驗結果確定死因。

今天下午2點半，馬場町河濱公園外河面出現一具浮屍，江的兒子由大同警方陪同到場指認，因衣著顏色不同，排除死者是江男。

警消前天中午開始在淡水河搜索，直到昨天都未找到江，今天早上8點半，13名消防員再度出動2艘遊艇，從忠孝橋下搜索到敦煌碼頭，警方也派員徒步在河岸找尋，都未找到，明天將繼續行動。

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