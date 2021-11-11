影／不滿資源回收物被搶 7旬男持鐵條攻擊當場遭逮

新北市79歲劉姓男子長期撿資源回收維生，昨日不滿另一位同樣撿回收的61歲周女搶走他的回收物，在巷弄狹路相逢後上前質問，結果一言不合手持鐵鏈攻擊對方頭部，雙方糾纏劉男更一個箭步將她摔在地；當時巷口人多、民眾見狀報警，警方火速趕到查獲犯案用鐵條，將劉男依現行犯逮捕，依傷害等罪嫌送辦。

據了解，劉男與周女雙方相識，皆長期在新店區撿資源回收，劉男稱周女之前趁她不注意，逕自拿走他車上的回收物，當時抓包後她辯稱沒有。昨日上午10時許，雙方在小巷相逢，劉男想起此事上前詢問，見對方態度不好，一怒之下拿出腳踏車用的鐵條攻擊她。

劉男鎖定周女頭部猛打，糾纏後更把她摔倒在地，見教訓的差不多準備離去，不料路人發現打架情事，連忙稱「不要走」、「已經報警」；新店警方獲報趕抵，見劉男顯為犯罪人、事證明確，依現行犯逮捕。