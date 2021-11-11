竹縣關西鎮常遭偷倒廢棄物 警方將大範圍更新監視器補漏洞

關西鎮不止有工廠鹽酸外洩毒害溪流，近半年竟發生27起偷盜廢棄物案件，其中10件仍未破案持續偵查中，新竹縣警察局長吳敬田今天在議會接受質詢時表示，已預備將全鎮老舊監視器進行更新，並在過去的監視死角增設新機，要杜絕類似案件再發生。

吳敬田表示，這半年來的案件已經偵破其中12件，不過他也坦承關西地區的監視器確實有比較老舊、落後，為了防範再遭人偷倒的情況持續，已經在鎮長劉德樑的協助下，獲得長榮集團應允，將利用集團旗下新桃電廠提供給地方的回饋金，每年300萬元、連續3年，共900萬元經費，陸續更新、新設關西鎮的監視器系統。

事實上，關西遭人傾倒廢棄物的情況已越來越嚴重，上月東平里就遭人堆置700公噸廢棄物，沒想到遭人發現、通報會勘前，竟然就無端發生無明大火燒了起來；23日還有派出所員警在上橫坑，當場逮獲2名現行犯，光天化日下載運滿車裝潢廢棄材料前往丟棄，造成整片山坡滿布白色的矽酸鈣板碎片，嚴重影響環境生態。

縣議員徐瑜新就指出，自從國道3號高原交流道通車以後，偷倒垃圾的情況就暴增，尤其在鄉道竹18線、竹18-1線及竹27線光明路段，因為鄰近交流道又遠離市區，加上周邊路段監視器老舊，根本難以查緝，沿線道路已經成為不肖份子偷倒垃圾的首選地段。

警察局保安科長周貴忠表示，局長已經責成盡快進行監視器汰換，光縣府今年編列預算，就已經在關西鎮各處新增51支監視器，明後年有公所及電廠300萬元回饋金補助，預計汰舊換新範圍及規模會更廣，尤其優先淘汰10年以上的老舊機型。