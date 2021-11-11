詐騙案層出不窮 永和警直播宣導詐團常見伎倆

詐騙案件層出不窮，新北市警永和分局有鑒於此，昨日特別和高人氣直播平台合作，一同直播宣導反詐騙案例與觀念，指出詐騙集團常見話術如「假冒公務人員稱卡片被盜刷」、「拍賣購物稱重複扣款」、「猜猜我是誰稱自己是姪子出車禍要錢」等，讓民眾了解詐團的慣用伎倆，以免受騙。

永和分局偵查隊與新生派出所美麗女警2人，昨日上直播分享詐團常見話術，如「假交友」會要你買遊戲點數；「假公務人員」冒充健保局、檢警等機關稱卡號被盜刷；「假購物詐財」誆稱重複下單、重複扣款，要你操作鄰近ATM；「猜猜我是誰」冒充是你的遠親、姪子等，說突然車禍或是學貸繳不出來，臨時需要一筆錢。