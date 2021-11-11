影／古厝突倒塌壓毀5部機車 屋主怒控應有人蓄意

3小時查辦！新北市淡水區水碓街一棟磚瓦古厝，周一下午近4時許發生倒塌。屋主得知迅速趕抵現場，經警查訪目擊民眾及調閱周邊監視器畫面，發現疑似另名土地持分權人賴男與另3人所為，屋主懷疑應是他們刻意為之。警偵辦於3小時帶回涉案4人，偵詢時4人否認刻意，辯稱是清理水溝時，不當使用電鑽所致，警詢後依毀損、侵入住宅及恐嚇等罪嫌將4人函送法辦。

據了解，雷姓男子（32歲）與賴姓男子（62歲）與多人共同持分新北市淡水區水碓街內某塊建築用地，雷男另擁有該塊土地上一間古厝所有權，因持分人數眾多，兩人不時因改建問題意見相左，甚至多年來不斷對簿公堂，但仍無法獲得解決。

周一下午近4時許，轄區警獲報位於水碓街某古厝倒塌，還壓毀臨停的5部機車，立即派員趕抵現場查看，果見古厝已經崩塌、機車壓毀，所幸事發時無人受傷。經警查訪目擊民眾及調閱監視器發現，案發後有涉案自小貨車離開，隨即依監視器畫面鎖定重嫌身分，並通知屋主到派出所指認。

雷姓屋主向警方指控，應是賴男刻意破壞古厝導致崩塌。經警以車追人於案發後3小時，循線將涉案的賴姓男子、70歲許姓工人、47歲蔡姓工人以及30歲林姓工人帶回派出所說明釐清。

偵詢時，賴男否認是刻意破壞導致古厝倒塌；而許男等3名工人則異口同聲辯稱，是清理古厝旁水溝時，不當使用電鑽所致，警詢後依毀損、侵入住宅及恐嚇等罪嫌將4人函送法辦。