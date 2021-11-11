南投仁愛鄉車禍自小客撞路樹側翻 1死3傷

1輛自小客今天行經仁愛鄉仁愛國中前突失控撞向路樹並側翻卡在樹林間，2人受困車內、2人自行脫困。事故釀3人輕傷、1名男乘客疑因內出血致死，車禍肇因不排除煞車失靈。

南投縣政府消防局上午10時51分獲報指出，1輛自小客汽車行經仁愛鄉仁愛國中前翻覆，現場4人受傷待救援，其中2人受困車內、2人自行脫困。

消防局獲訊後，立即派遣中心碑、仁愛、埔里、魚池 消防分隊共4輛救護車、1輛消防車、9名消防員趕往救援，並通知仁愛鄉衛生所支援。

依據南投縣消防局發布搶救資料表示，仁愛分隊人車抵達回報現場2名傷患受困車內、2人自行脫困，先由仁愛分隊救護車載送自行脫困的55歲女性輕傷者、61歲男性輕傷者前往台中榮民總醫院埔里分院救治。

另外，69歲男性輕傷者脫困獲救後，由仁愛鄉衛生所救護車載往埔里基督教醫院救治；但64歲男性後座乘客嚴重受困，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經搶救脫困後，由中心碑分隊救護車送醫急救，但仍被宣告不治。

這輛汽車從仁愛鄉往埔里鎮下山方向行駛，行經仁愛國中前疑失控衝撞路樹，車輛夾在路樹間呈側翻狀態。車內4人為外縣市遊客，車禍肇因不排除煞車失靈。詳細事故原因，待警方釐清。