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殺人棄屍、死貓掛樹頭 公所申請東螺溪加裝監視器
彰化縣福興鄉林姓酒店女涉嫌夥同家人預謀殺害張姓富男友，棄屍到事前勘察的埔鹽鄉東螺溪，警方今天宣布將在東螺溪沿線建置104支監視器；溪湖鎮公所表示，將爭取在104支監視器以外的東螺溪沿岸進出道路加裝監視器，預防犯罪發生。
林女和父母、弟弟坦承事前勘察棄屍地點，聯手殺害張男之後，到東螺溪棄屍。溪湖警分局分局長林書慶曾指出，當地夜間環境太暗，可能成為犯罪地點，如果改善環境照明亮度，或許有心犯罪者不敢到東螺溪。
東螺溪不僅成為林女家人的棄屍地點，最近巡守隊和東螺溪生態教育園區人員發現，民間習俗「死貓吊樹頭，死狗放水流。」東螺溪溪湖河段的路樹吊了10多包「貓屍」，幸好及早發現，發臭之前就取下，研判沒公德心的民眾利用晚上偷吊死貓。
彰化縣警察局今天發布建置監視系統，為加強查緝環保犯罪，遏止濫倒廢棄物，將在東螺溪沿岸建置104支監視器。溪湖警分局分局長林書慶表示，縣警局會依據地方需求並作整體評估裝設監視器。
溪湖鎮鎮長黃瑞珠說，東螺溪常被亂倒垃圾、丟棄各種廢棄物，前一陣子在另一河段發生棄屍案，顯然很需要再增設監視器，鎮公所會勘察出入東螺溪的道路，申請在各路口或容易被忽略的小道加裝監視器，預防發生犯罪。
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