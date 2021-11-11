影／疑抽菸引祝融 5旬女嗆傷急送醫

小心火燭！新北市蘆洲區光華路65巷一間4層樓出租套房4樓，今天下午近1時許，冒出大量濃煙，隨即竄出火苗。警消獲報派員迅速趕抵現場，經布水線灌救並入內搜救，赫見套房床沿邊倒臥一名女子，經檢視其嗆傷昏迷、右手臂有處2度傷燙傷，緊急送醫急救，恢復意識沒有生命危險。

據了解，55歲鄭姓女子，兩個月前才租下新北市蘆洲區光華路65巷內某棟4樓套房。今天下午近1時許，鄭女疑似抽菸昏睡不慎引發祝融，沒多久整個屋內冒出大量濃煙。對面施工工人發現4樓疑似失火，趕緊打電話向消防局求援。

警消獲報，動員14輛各式搶救車、警義消36人趕抵現場搶救，經布水線灌救並派員入內搜救，於屋內床沿地板發現倒臥鄭女，趕緊協助搬運下樓，經檢視鄭女嗆傷昏迷、右手臂有處2度傷燙傷，緊急協助送醫急救，目前已恢復意識沒有生命危險。

事後警消進行殘火處理，初步勘驗現場，發現起火點位於右邊前緣床墊上，初估燃燒面積約莫5平方公尺，至於確切起火原因，仍待火調人員調查後才能釐清。

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