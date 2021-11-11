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南化聯通管工人昏倒在13公尺深天井 吊掛救起幸無大礙

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市楠西區曾文水庫路和175線芒果故事館路口，正進行南化聯通管工程，下午1點32分傳出有工人在埋管的施工坑洞下方發生意外，台南市消防局派遣楠西分隊出動2車5人趕往救援，經由現場吊車吊起，男性工人意識清楚未送醫。

楠西消防分隊趕到現場為曾庫公路與175線道交叉口聯通管線工程，現場為1名62歲李姓工人在13公尺天井下施工作業，現場工地主任表示，13公尺天井下施工作業之工人突然頭暈跌倒，現場配合國統工程重機具將傷者吊掛上來，人清醒，左大拇指骨折，左大腿疼痛。

據指出，現場是21號天井深約13米，在1點58分工人由吊車吊掛上來，救護人員評處置中傷者男性清醒也拒絕送醫；因該處是曾文南化聯通管統包工程A2標工地，南區水資源局表示，經了解工人是在工作平台跌倒，初步無明顯外傷，為求慎重原本要送到醫院檢查但工人認為無大礙未送醫。

南化聯通管工程傳出工人在13公尺深坑洞下發生意外。記者吳淑玲／翻攝
南化聯通管工程傳出工人在13公尺深坑洞下發生意外。記者吳淑玲／翻攝
南化聯通管工程傳出工人在13公尺深坑洞發生意外，經救護人員吊掛救起，幸意識清楚。記者吳淑玲／翻攝
南化聯通管工程傳出工人在13公尺深坑洞發生意外，經救護人員吊掛救起，幸意識清楚。記者吳淑玲／翻攝
南化聯通管工程傳出工人在13公尺深坑洞下發生意外。記者吳淑玲／翻攝
南化聯通管工程傳出工人在13公尺深坑洞下發生意外。記者吳淑玲／翻攝
南化聯通管工程傳出工人在13公尺深坑洞發生意外，經救護人員吊掛救起，幸意識清楚。記者吳淑玲／翻攝
南化聯通管工程傳出工人在13公尺深坑洞發生意外，經救護人員吊掛救起，幸意識清楚。記者吳淑玲／翻攝

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