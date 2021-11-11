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50萬險飛了！女子誤信涉案要匯款 警及時攔阻

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

有疑慮請打165專線確認！新北市三重區50歲林姓女子，日前接獲檢察官來電，說其個資遭盜用，要她繳交50萬元保證金，否則得面臨牢獄。林女先到郵局領出50萬元，返家等待「檢察官」到達交付，好險林女在Line家庭群組內告知家人，經家人報警協助，即時攔阻林婦遭到詐騙。

據了解，被害林姓婦人〔50歲〕日前接獲自稱台中地檢署檢察官來電，詢問她個資是否遭盜，被詐騙集團當作人頭帳戶涉及洗錢，要林女當著電話證明清白外，還要求她必須立即交付50萬元作擔保，並警告案件「偵查不公開」一定要保密，否則恐面臨牢獄之災。

對此林女未疑有他，在通訊軟體Line其家庭群組內，留言說明剛被檢查官來電告知一事，隨即趕到郵局提領出50萬元現金返回家中。孰料，過程中林女7旬母親覺得事有蹊蹺，打電話詢問林女卻未有接聽，只好轉打給林女同事協助報警處理，警方受理快速派員抵達林女住處。

警見林女一臉慌張，向警指稱告知林女「地檢署打來我好害怕」、「偵查不公開我都不敢跟別人說」等話，到場員警楊慕德、黃舒靖先給予安撫，要她不要擔心，也告知她「公家機關絕對不會拿你錢……」林女才知自己險些遭騙，隨後由2警協助下，護送她將50萬元存回帳戶。

林女將50萬現金存回帳戶。記者曾伯愷／翻攝
林女將50萬現金存回帳戶。記者曾伯愷／翻攝
警方獲報趕抵安撫、勸阻林女。記者曾伯愷／翻攝
警方獲報趕抵安撫、勸阻林女。記者曾伯愷／翻攝
警方成功阻止女子遭騙，並由警方陪同護送將50萬現金存回帳戶。記者曾伯愷／翻攝
警方成功阻止女子遭騙，並由警方陪同護送將50萬現金存回帳戶。記者曾伯愷／翻攝

檢察官 詐騙集團

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