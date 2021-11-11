50萬險飛了！女子誤信涉案要匯款 警及時攔阻
有疑慮請打165專線確認！新北市三重區50歲林姓女子，日前接獲檢察官來電，說其個資遭盜用，要她繳交50萬元保證金，否則得面臨牢獄。林女先到郵局領出50萬元，返家等待「檢察官」到達交付，好險林女在Line家庭群組內告知家人，經家人報警協助，即時攔阻林婦遭到詐騙。
據了解，被害林姓婦人〔50歲〕日前接獲自稱台中地檢署檢察官來電，詢問她個資是否遭盜，被詐騙集團當作人頭帳戶涉及洗錢，要林女當著電話證明清白外，還要求她必須立即交付50萬元作擔保，並警告案件「偵查不公開」一定要保密，否則恐面臨牢獄之災。
對此林女未疑有他，在通訊軟體Line其家庭群組內，留言說明剛被檢查官來電告知一事，隨即趕到郵局提領出50萬元現金返回家中。孰料，過程中林女7旬母親覺得事有蹊蹺，打電話詢問林女卻未有接聽，只好轉打給林女同事協助報警處理，警方受理快速派員抵達林女住處。
警見林女一臉慌張，向警指稱告知林女「地檢署打來我好害怕」、「偵查不公開我都不敢跟別人說」等話，到場員警楊慕德、黃舒靖先給予安撫，要她不要擔心，也告知她「公家機關絕對不會拿你錢……」林女才知自己險些遭騙，隨後由2警協助下，護送她將50萬元存回帳戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言