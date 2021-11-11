50萬險飛了！女子誤信涉案要匯款 警及時攔阻

有疑慮請打165專線確認！新北市三重區50歲林姓女子，日前接獲檢察官來電，說其個資遭盜用，要她繳交50萬元保證金，否則得面臨牢獄。林女先到郵局領出50萬元，返家等待「檢察官」到達交付，好險林女在Line家庭群組內告知家人，經家人報警協助，即時攔阻林婦遭到詐騙。

據了解，被害林姓婦人〔50歲〕日前接獲自稱台中地檢署檢察官來電，詢問她個資是否遭盜，被詐騙集團當作人頭帳戶涉及洗錢，要林女當著電話證明清白外，還要求她必須立即交付50萬元作擔保，並警告案件「偵查不公開」一定要保密，否則恐面臨牢獄之災。

對此林女未疑有他，在通訊軟體Line其家庭群組內，留言說明剛被檢查官來電告知一事，隨即趕到郵局提領出50萬元現金返回家中。孰料，過程中林女7旬母親覺得事有蹊蹺，打電話詢問林女卻未有接聽，只好轉打給林女同事協助報警處理，警方受理快速派員抵達林女住處。