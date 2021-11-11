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天冷瓦斯爐使用要注意 避免熱漲冷縮

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

最近天氣冷颼颼，許多民眾開始在家煮火鍋、煲湯想要暖身暖胃，但卻有民眾在家燒開水時，突然聽到爆裂聲，再走進廚房時卻發現強化玻璃的瓦斯爐台已碎成蜘蛛網狀；瓦斯爐販售業者表示，主要是熱漲冷縮造成的變化。

業者指出，一般的瓦斯爐台都是使用強化玻璃，本身是足夠安全，但若長時間使用直徑過寬過大的鍋子，就會讓火焰燃燒的範圍相對較廣，整個檯面溫度就會向上升，容易產生熱脹冷縮現象，造成碎裂；業者建議烹煮完食物之後，不要馬上清理檯面，應等待檯面冷卻後，避免溫度高的檯面一下接觸到過低溫的水或抹布，超過玻璃的承受力。

業者表示，爐心的焰孔阻塞也可能有影響，假若焰孔阻塞會導致瓦斯回流到開啟噴嘴的爐心上，若火燒到達燃點，可能會直接燒到玻璃造成碎裂，因此提醒民眾要注意焰恐是否有堵塞。

業者說，平常在使用上也須避免敲到強化玻璃部分，時常撞擊也有可能是會造成破裂的原因，還有清潔及爐台老舊也需注意，因此保持良好習慣及定期檢查更可確保安全。

有民眾在家燒開水時，突然聽到爆裂聲，再走進廚房時卻發現強化玻璃的瓦斯爐台已碎成蜘蛛網狀。記者翁唯真／翻攝
有民眾在家燒開水時，突然聽到爆裂聲，再走進廚房時卻發現強化玻璃的瓦斯爐台已碎成蜘蛛網狀。記者翁唯真／翻攝

火鍋 低溫

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