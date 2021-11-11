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險撞進仁愛國中校門口 南投汽車失控自撞插入街道樹1死3傷

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，仁愛分局表示，警方獲報趕赴現場，發現是一輛自小客車因失控自撞於路旁行道樹上，車上含駕駛共4人受傷送台中榮民總醫院埔里分院救治，但1名46年次的謝姓乘客到院前已死亡，警方說1傷者送埔基醫院、其餘2名傷者已轉送台中醫治。

仁愛分局指出，這起車禍事故是11月11日10時51分接獲民眾報案，車禍地點在仁愛鄉大同村村信義巷28號前，剛好是仁愛國中前，幸好不是上學時，否則後果不堪設想。

警方初步了解，車上含劉姓駕駛共4人都來自外縣市及苗栗，由清境農場下山途中，自述「踩不到煞車，煞車失靈⋯」，初步測試並無酒駕，但是否因路況不熟及超速，車禍原因仍待警方進一步調查中。

南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，車子插進街道樹1死3傷。圖／仁愛分局提供
南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，車子插進街道樹1死3傷。圖／仁愛分局提供
南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，車子插進街道樹1死3傷。圖／仁愛分局提供
南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，車子插進街道樹1死3傷。圖／仁愛分局提供
南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，車子插進街道樹1死3傷。圖／仁愛分局提供
南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，車子插進街道樹1死3傷。圖／仁愛分局提供
南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，車子插進街道樹1死3傷。圖／仁愛分局提供
南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，車子插進街道樹1死3傷。圖／仁愛分局提供

車禍 中醫

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