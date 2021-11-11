快訊

移工入境鬆綁！11月11日起實施 採全部集中檢疫

直播／今本土+0 境外移入9例自美、菲等7國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

食品冷凍庫起火 杏仁粉會引發塵爆？消防局：桶裝不會

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今日上午發生火警，冷凍櫃冒出火煙，傳出焦味，員工擔心引燃存放在裡面的杏仁粉。消防局趕到現場後，很快就用泡沫將火勢撲滅，未造成人員傷亡，初步調查為冷凍櫃風扇短路引發火警。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午10時47分，接獲深澳坑路一家冷凍場人員報案，冷凍櫃內冒出白煙，原因不明，擔心引發更大火勢。

消防局派遣信義分隊3車7人，由小隊長傳蓮進帶隊前往灌救，11點8分回報將火勢撲滅，燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡。杏仁粉因為分裝在塑膠桶內，消防人員認為不致引發塵爆。

消防局火災調查科人員隨後趕抵現場採證，初步查看研判起火點是冷凍櫃的風扇，疑為電線走火，確實起火原因仍進一步調查釐清。

基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防局初步調查疑冷凍櫃風扇短路引發火勢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防局初步調查疑冷凍櫃風扇短路引發火勢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防人員到場用泡沫將火勢撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防人員到場用泡沫將火勢撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防人員到場用泡沫將火勢撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防人員到場用泡沫將火勢撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防人員到場用泡沫將火勢撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防人員到場用泡沫將火勢撲滅，未造成人員傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防局初步調查疑冷凍櫃風扇短路引發火勢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今早發生火警，消防局初步調查疑冷凍櫃風扇短路引發火勢。記者邱瑞杰／翻攝

基隆

延伸閱讀

台南市南區民宅失火 3樓鐵皮屋冒火舌屋主逃出

苗栗熱門加里山狀況多 警義消一天兩度神救援

高捷巨蛋站火警誤響 民眾虛驚打119

消防署強化嘉縣消防設備 重點保護故宮南院

相關新聞

險撞進仁愛國中校門口!汽車失控自撞插入街道樹1死3傷

南投縣台14甲線仁愛國中前上午近11時發生一起交通事故，仁愛分局表示，警方獲報趕赴現場，發現是一輛自小客車因失控自撞於路...

食品冷凍庫起火 杏仁粉會引發塵爆？消防局：桶裝不會

基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今日上午發生火警，冷凍櫃冒出火煙，傳出焦味，員工擔心引燃存放在裡面的杏仁粉。消防局趕到現場...

國1水上路段轎車失控翻覆 駕駛脫困受擦傷

嘉義縣消防局中午12點39分獲報，國道一號中山高嘉義縣水上鄉路段南向265.8公里處，有輛轎車失控翻覆，車子橫倒外側車道...

不滿父親被打 高雄男烙人砸檳榔攤被法辦

高雄市一名黃姓男子昨晚駕車至屏東某KTV接與好友聚餐喝酒的父親回家，黃男疑似見黃父與王姓友人父子有拉扯行為，竟找4名友人...

影／普重機騎士酒駕闖黃燈衝撞老夫妻 3人傷重送醫急救

新竹縣新埔鎮發生一起機車騎士因闖越黃燈，不慎撞上正要左轉同樣騎機車的八旬老夫妻，3人發生碰撞後全部倒地昏迷，經緊急送醫，...

桃園黑幫暴力討債遭護主犬咬傷 竟惱羞砸店

桃園市黑幫邱姓男子涉暴力討債，日前將一名男子擄走，持槍毆打至重傷，又藉故至男子公司騷擾，卻反被比特犬咬傷，因而懷恨在心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。