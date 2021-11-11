食品冷凍庫起火 杏仁粉會引發塵爆？消防局：桶裝不會

基隆市深澳坑路一家食品分裝工廠今日上午發生火警，冷凍櫃冒出火煙，傳出焦味，員工擔心引燃存放在裡面的杏仁粉。消防局趕到現場後，很快就用泡沫將火勢撲滅，未造成人員傷亡，初步調查為冷凍櫃風扇短路引發火警。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午10時47分，接獲深澳坑路一家冷凍場人員報案，冷凍櫃內冒出白煙，原因不明，擔心引發更大火勢。

消防局派遣信義分隊3車7人，由小隊長傳蓮進帶隊前往灌救，11點8分回報將火勢撲滅，燃燒面積約1平方公尺，無人員傷亡。杏仁粉因為分裝在塑膠桶內，消防人員認為不致引發塵爆。