堅信阿富汗美軍送愛的禮物 婦險丟5萬美元

63歲李姓婦人日前上網結識陌生網友，對方自稱是在阿富汗打戰的美國華裔男子，與李婦相談甚歡，近日稱欲將自身家當從阿富汗運回台，需要李婦幫忙支付運費5萬元美金，李婦不疑有他，到銀行準備匯款，但行員一眼看出異狀，報警處理，員警到場後耐心說明這是典型假交友詐騙，李婦才驚覺受騙。

警方調查，家住台北市萬華區的李姓婦人，半個月前開始與陌生網友透過通訊軟體聊天，對方自稱是57歲L姓美國華裔男子，是美國軍官，正在阿富汗打戰，雙方對話親密曖昧、互生情愫。

該名網友近日向李婦表示，他年紀大了，有機會離開戰場，想來台與李婦見面，此前想先將自身家當運到台灣，需要李婦先代墊5萬美元（約新台幣19萬6000餘元）運費，即可簽收貨物，他一忙完就來台與李婦相聚。

李婦聽聞不疑有他，11月9日就到住家附近的銀行準備匯款，但行員發現李婦對於匯款用途交代不清，立即發覺異狀，報警處理。

轄區萬華分局警方派員到場後，說明李婦是遭遇典型的假交友詐騙、戀愛詐欺手法，苦口婆心要李婦不要匯款，但李婦堅信自己遇上真愛，仍然不為所動，員警只好持續解釋類似案例，直言「詐騙集團騙了錢，你就聯繫不上他了！」才一語驚醒夢中人，保住李婦積蓄。