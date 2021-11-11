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堅信阿富汗美軍送愛的禮物 婦險丟5萬美元

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

63歲李姓婦人日前上網結識陌生網友，對方自稱是在阿富汗打戰的美國華裔男子，與李婦相談甚歡，近日稱欲將自身家當從阿富汗運回台，需要李婦幫忙支付運費5萬元美金，李婦不疑有他，到銀行準備匯款，但行員一眼看出異狀，報警處理，員警到場後耐心說明這是典型假交友詐騙，李婦才驚覺受騙。

警方調查，家住台北市萬華區的李姓婦人，半個月前開始與陌生網友透過通訊軟體聊天，對方自稱是57歲L姓美國華裔男子，是美國軍官，正在阿富汗打戰，雙方對話親密曖昧、互生情愫。

該名網友近日向李婦表示，他年紀大了，有機會離開戰場，想來台與李婦見面，此前想先將自身家當運到台灣，需要李婦先代墊5萬美元（約新台幣19萬6000餘元）運費，即可簽收貨物，他一忙完就來台與李婦相聚。

李婦聽聞不疑有他，11月9日就到住家附近的銀行準備匯款，但行員發現李婦對於匯款用途交代不清，立即發覺異狀，報警處理。

轄區萬華分局警方派員到場後，說明李婦是遭遇典型的假交友詐騙、戀愛詐欺手法，苦口婆心要李婦不要匯款，但李婦堅信自己遇上真愛，仍然不為所動，員警只好持續解釋類似案例，直言「詐騙集團騙了錢，你就聯繫不上他了！」才一語驚醒夢中人，保住李婦積蓄。

警方表示，該詐團為取信李婦，過程中還假冒外送員向李婦報價，特別呼籲民眾，相關詐欺手法專挑年紀較長的單身族群下手，手法也不斷推新，民眾在網路上交友務必謹慎，切勿被花言巧語沖昏頭，以免傷財又傷心。

轄區萬華分局警方派員到場後，說明李婦是遭遇典型的假交友詐騙、戀愛詐欺手法。記者李隆揆／翻攝
轄區萬華分局警方派員到場後，說明李婦是遭遇典型的假交友詐騙、戀愛詐欺手法。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 阿富汗

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