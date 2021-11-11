影／普重機騎士酒駕闖黃燈衝撞老夫妻 3人傷重送醫急救

新竹縣新埔鎮發生一起機車騎士因闖越黃燈，不慎撞上正要左轉同樣騎機車的八旬老夫妻，3人發生碰撞後全部倒地昏迷，經緊急送醫，老夫妻全身多處擦挫傷及骨折，騎士更是顏面骨折有毀容風險，但經警方調查，疑似騎士酒後搶快、老翁左轉未駛入內側才會發生事故。

據了解，這起事故發生在10日上午11時許，當時38歲的葉姓男子騎乘普重機，行經縣道118線往關西方向，卻在新關路五埔段與東平路路口，與83歲的謝姓老翁發生機車碰撞，當時老翁後座還載著78歲的妻子。

葉男當時疑似為了搶快高速闖越黃燈，完全沒有減速，卻沒有注意到外側的謝翁，正要進行二段式左轉，葉男當場橫撞上謝翁，葉男的機車還彈起到半空，隨後砸在倒地的葉男身上，而老夫妻也被撞飛倒地昏迷。

巨大的撞擊聲立刻讓居民都聞聲出來查看，才看到3人倒地不起，立刻報警將人送醫急救；3人被分別送往中醫大新竹附醫及東元醫院急救，老夫妻全身骨折、擦挫傷，葉男更是顏面骨折，經緊急手術後仍在加護病房觀察。

據老夫妻的兒女表示，他們家就住在對面不遠處，當時爸媽正要回家，因為該路段車速快，所以家人都擔心直接從內側車道左轉會發生危險，因此老父親平常載母親從新埔市區回家，在路口時都一定會二段式左轉，沒想到反而發生嚴重意外。

不過據新埔警分局表示，該路口為T字路口，並不需二段式左轉，但葉姓騎士經抽血酒測發現酒精反應，將依公共危險罪函送法辦；警方同時呼籲，切勿酒後駕車，行經路口應減速慢行，轉彎時再次確認來車，以避免發生事故。