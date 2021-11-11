桃園黑幫暴力討債遭護主犬咬傷 竟惱羞砸店

桃園市黑幫邱姓男子涉暴力討債，日前將一名男子擄走，持槍毆打至重傷，又藉故至男子公司騷擾，卻反被比特犬咬傷，因而懷恨在心，不久後又上門砸店，嚇壞在場眾人。桃園市警方獲報後，聯合新北、竹縣警方共同偵辦蒐證，前天將邱男等14人一網打盡，現場也查獲槍刀，全案依組織犯罪等罪嫌移送法辦。

桃園市刑警大隊指出，中壢區邱姓男子（47歲）成立「竹聯幫太極堂中壢分會」並自命「龍岡組」組長，倚仗幫派勢力吸收未成年學生加入，平日擁槍自重，聚眾鬥毆，以暴力討債、恐嚇取財、販賣毒品等行為牟利。

警方調查，邱男今年5月上旬因與陳姓男子有債務糾紛，竟光天化日之下當街將他擄走，強押至中壢區一處鐵皮屋，持槍恐嚇並痛毆，造成陳男手腳筋輕微斷裂、全身大片瘀傷、右腳撕裂傷深度見骨，左眼更內出血視力有退化之虞。

邱男把陳男打到重傷，卻還不打算放過，過幾天就以辦理保險名義前往陳男位於大園區的公司，上門騷擾，誰知離開前竟被陳男養在店裡的比特犬咬傷右大腿，留下瘀腫齒痕，令他懷恨在心，5月下旬又伺機率眾上門砸店，嚇壞現場眾人。