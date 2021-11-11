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桃園黑幫暴力討債遭護主犬咬傷 竟惱羞砸店

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市黑幫邱姓男子涉暴力討債，日前將一名男子擄走，持槍毆打至重傷，又藉故至男子公司騷擾，卻反被比特犬咬傷，因而懷恨在心，不久後又上門砸店，嚇壞在場眾人。桃園市警方獲報後，聯合新北、竹縣警方共同偵辦蒐證，前天將邱男等14人一網打盡，現場也查獲槍刀，全案依組織犯罪等罪嫌移送法辦。

桃園市刑警大隊指出，中壢區邱姓男子（47歲）成立「竹聯幫太極堂中壢分會」並自命「龍岡組」組長，倚仗幫派勢力吸收未成年學生加入，平日擁槍自重，聚眾鬥毆，以暴力討債、恐嚇取財、販賣毒品等行為牟利。

警方調查，邱男今年5月上旬因與陳姓男子有債務糾紛，竟光天化日之下當街將他擄走，強押至中壢區一處鐵皮屋，持槍恐嚇並痛毆，造成陳男手腳筋輕微斷裂、全身大片瘀傷、右腳撕裂傷深度見骨，左眼更內出血視力有退化之虞。

邱男把陳男打到重傷，卻還不打算放過，過幾天就以辦理保險名義前往陳男位於大園區的公司，上門騷擾，誰知離開前竟被陳男養在店裡的比特犬咬傷右大腿，留下瘀腫齒痕，令他懷恨在心，5月下旬又伺機率眾上門砸店，嚇壞現場眾人。

陳男遭毆，重傷送急診，引起桃園警方關注，經桃市刑警大隊偵四隊、新北金山分局及竹縣刑警大隊，共同偵查、蒐證，在桃園地檢署指揮下，待時機成熟於前天上門將邱男等14人拘提到案，當場查獲空氣槍3支、番刀1把等相關贓證物，全案依違反組織犯罪、槍砲、妨害自由等罪移送檢方偵辦。

警方前天突襲邱男等幫派份子住所，逮14人到案。記者楊湛華／翻攝
警方前天突襲邱男等幫派份子住所，逮14人到案。記者楊湛華／翻攝
警方查獲空氣槍3支。記者楊湛華／翻攝
警方查獲空氣槍3支。記者楊湛華／翻攝
邱男上門找碴，反挨狗咬，右大腿留下瘀青齒痕。記者楊湛華／翻攝
邱男上門找碴，反挨狗咬，右大腿留下瘀青齒痕。記者楊湛華／翻攝
警方突襲邱男等幫派份子住所，查獲番刀一把。記者楊湛華／翻攝
警方突襲邱男等幫派份子住所，查獲番刀一把。記者楊湛華／翻攝

桃園 新北 恐嚇

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