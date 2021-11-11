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少年路上遇債務人 19歲男涉持西瓜刀幫強押上車
19歲陳男、17歲陳姓少年，11月10日晚上8時許，開車在台北市北投區三合街二段與崇仁路一段口，發現26歲陳姓債務人騎車，涉嫌當場攔車拔掉鑰匙逼迫陳上車，甚至返回車上持西瓜刀恐嚇，幸好警方獲報及時趕到，依照現行犯逮捕陳等2人，全案依照妨害自由、恐嚇罪嫌移送法辦。
昨晚8時許警方接獲民眾報案，有歹徒當街持刀押人，快打警力到場發現雙方仍在衝突中，隨即依照妨害自由現行犯逮捕企圖押人上車的19歲、17歲男子。
警方指出，17歲少年借給26歲陳姓外送員2萬元，不滿他只還款1萬元，昨晚坐在車內偶然發現債務人騎車上街，19歲陳男幫忙攔車，2人下車談判，陳男動手拔掉機車鑰匙，企圖押上車，債務人抵抗，陳男轉身回車上拿出一把西瓜刀，凶狠涉嫌恐嚇，警方隨即到場逮捕犯嫌，相關人員無人受傷。
全案偵詢後依照妨害自由，傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。北投分局呼籲，任何不法分子挑戰公權力的行為，警方絕對不會坐視不管，必定嚴辦到底，以維護執法威信。
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