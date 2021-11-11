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東華女大二生深夜騎車返宿舍 校內疑自撞傷重不治
國立東華大學一名謝姓大二女學生，10日深夜在校內騎機車要返回宿舍時，在校內外環道過大彎時，疑似失控自撞，頭腹部重創送醫不治。家長連夜趕往花蓮，在校方人員陪同下處理後續。學校強調，該處照明和指標都做過加強，對學生發生不幸覺得非常遺憾和難過。
20歲的謝姓女大生昨天深晚騎乘普通重型機車，沿東華大學校內外環道要返回宿舍，深夜11時許行經壘球場附近要轉彎時，不慎失控自摔，頭部、腹部都受重創。
當時她後方有車子，見狀立即停車上前查看並通報。壽豐消防分隊小隊長陳果夫說，昨天深夜接獲通報，東華校內發生機車自撞車禍，機車騎士失去呼吸心跳，立即派出2車4人前往救護。
消防人員抵達現場時，已有民眾為謝女做心肺復甦術，經接手估傷勢，發現她臉部輕微變形、左腹有傷口臟器外露，持續急救送到花蓮慈濟醫院，可惜到今天凌晨零時50分許，仍因傷重不治。
謝女家住台南，雙親獲報後連夜開車趕到花蓮，校長趙涵㨗等人陪同處理後續程序。趙涵㨗說，車禍地點是一處90度大轉彎，為此學校特別加強照明與指示標牌，平常師生經過都會放慢速度，對發生意外感到非常難過和遺憾。
東華大學學生自治會長洪梓惟表示，這起事故發生地點，是一處直線後馬上接近90度的彎道，確實蠻危險。東華校園廣大，道路也很寬，存在許多隱患，希望校方能就道路安全做全盤規畫，打造安全騎車環境。
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