東華女大二生深夜騎車返宿舍 校內疑自撞傷重不治

國立東華大學一名謝姓大二女學生，10日深夜在校內騎機車要返回宿舍時，在校內外環道過大彎時，疑似失控自撞，頭腹部重創送醫不治。家長連夜趕往花蓮，在校方人員陪同下處理後續。學校強調，該處照明和指標都做過加強，對學生發生不幸覺得非常遺憾和難過。

20歲的謝姓女大生昨天深晚騎乘普通重型機車，沿東華大學校內外環道要返回宿舍，深夜11時許行經壘球場附近要轉彎時，不慎失控自摔，頭部、腹部都受重創。

當時她後方有車子，見狀立即停車上前查看並通報。壽豐消防分隊小隊長陳果夫說，昨天深夜接獲通報，東華校內發生機車自撞車禍，機車騎士失去呼吸心跳，立即派出2車4人前往救護。

消防人員抵達現場時，已有民眾為謝女做心肺復甦術，經接手估傷勢，發現她臉部輕微變形、左腹有傷口臟器外露，持續急救送到花蓮慈濟醫院，可惜到今天凌晨零時50分許，仍因傷重不治。

謝女家住台南，雙親獲報後連夜開車趕到花蓮，校長趙涵㨗等人陪同處理後續程序。趙涵㨗說，車禍地點是一處90度大轉彎，為此學校特別加強照明與指示標牌，平常師生經過都會放慢速度，對發生意外感到非常難過和遺憾。