快訊

兒把人打成重傷…父要到醫院探視 男大生母拒絕

尷尬！梅克爾會見丹麥女王 打招呼想「碰拳」遭拒絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東華女大二生深夜騎車返宿舍 校內疑自撞傷重不治

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

國立東華大學一名謝姓大二女學生，10日深夜在校內騎機車要返回宿舍時，在校內外環道過大彎時，疑似失控自撞，頭腹部重創送醫不治。家長連夜趕往花蓮，在校方人員陪同下處理後續。學校強調，該處照明和指標都做過加強，對學生發生不幸覺得非常遺憾和難過。

20歲的謝姓女大生昨天深晚騎乘普通重型機車，沿東華大學校內外環道要返回宿舍，深夜11時許行經壘球場附近要轉彎時，不慎失控自摔，頭部、腹部都受重創。

當時她後方有車子，見狀立即停車上前查看並通報。壽豐消防分隊小隊長陳果夫說，昨天深夜接獲通報，東華校內發生機車自撞車禍，機車騎士失去呼吸心跳，立即派出2車4人前往救護。

消防人員抵達現場時，已有民眾為謝女做心肺復甦術，經接手估傷勢，發現她臉部輕微變形、左腹有傷口臟器外露，持續急救送到花蓮慈濟醫院，可惜到今天凌晨零時50分許，仍因傷重不治。

謝女家住台南，雙親獲報後連夜開車趕到花蓮，校長趙涵㨗等人陪同處理後續程序。趙涵㨗說，車禍地點是一處90度大轉彎，為此學校特別加強照明與指示標牌，平常師生經過都會放慢速度，對發生意外感到非常難過和遺憾。

東華大學學生自治會長洪梓惟表示，這起事故發生地點，是一處直線後馬上接近90度的彎道，確實蠻危險。東華校園廣大，道路也很寬，存在許多隱患，希望校方能就道路安全做全盤規畫，打造安全騎車環境。

花蓮東華大學一名謝姓女大生，昨天深夜騎乘機車在校內疑似自撞，傷重送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮東華大學一名謝姓女大生，昨天深夜騎乘機車在校內疑似自撞，傷重送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮東華大學一名謝姓女大生，昨天深夜騎乘機車在校內疑似自撞，傷重送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮東華大學一名謝姓女大生，昨天深夜騎乘機車在校內疑似自撞，傷重送醫不治。記者王燕華／翻攝

東華大學 花蓮 車禍

延伸閱讀

東華大學藝術學院蓋12年完工 國家級音樂廳將開放使用

爛尾樓變身得獎建築 東華大學藝術學院終於啟用

白家綺腹部劇痛急送醫開刀　吳東諺焦急等候3小時

網路賣耳環同校生留言「好兇」 東華女大生反擊申請性平調查

相關新聞

東華女大二生深夜騎車返宿舍 校內疑自撞傷重不治

國立東華大學一名謝姓大二女學生，10日深夜在校內騎機車要返回宿舍時，在校內外環道過大彎時，疑似失控自撞，頭腹部重創送醫不...

少年路上遇債務人 19歲男涉持西瓜刀幫強押上車

19歲陳男、17歲陳姓少年，11月10日晚上8時許，開車在台北市北投區三合街二段與崇仁路一段口，發現26歲陳姓債務人騎車...

差點車禍...脫口一句看路 男竟遭追車尾隨痛扁

新北市三峽區本周日深夜11時許，被害人羅男騎乘電動自行車，行經三峽民生、介壽路口時，巧遇由林男駕駛的雙載機車闖紅燈，雙方...

天冷圍巾成殺手…台南加工廠女工絲巾纏入機械 窒息命危

台南市北區自強街一塑膠加工廠上午9時5分傳出工安意外，72歲黃姓婦人因為天冷，脖子綁絲巾禦寒，未料，她工作操作機械時，絲...

影／匯款助阿富汗戰地情人 行員聯手員警揭破騙局

新北市周姓女子上月透過網路聊天，認識一名疑似詐騙集團假扮人在阿富汗戰地的軍官，以為遇到了真命天子，誤信對方稱要將身邊的現...

酒後阿伯 咬斷員警拇指

花蓮七十一歲劉姓老翁八日深夜酒後騎電動自行車被警方攔查，不配合酒測並用頭撞路面揚言自殺，從警卅二年的派出所長王德麟施以管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。