差點車禍...脫口一句看路 男竟遭追車尾隨痛扁

新北市三峽區本周日深夜11時許，被害人羅男騎乘電動自行車，行經三峽民生、介壽路口時，巧遇由林男駕駛的雙載機車闖紅燈，雙方差點發生車禍，羅男受驚後隨口向林男說「看路！」林男懷疑遭嗆心生不滿，竟尾隨羅男將羅男逼停後，於三樹路檳榔攤前，赤手空拳狂扁羅男，雙方糾纏約30秒後，林男宣洩情緒結束隨即上車離去。

事發後，羅男不爽檳榔攤老闆只在一旁看好戲，將事件貼上「我是三峽人」臉書，表示店家不關心、不幫忙，「這樣也對啦，不會遭人挾怨報復…對這個社會感到失望，人性的敗壞沒有什麼溫暖可言」