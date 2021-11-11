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差點車禍...脫口一句看路 男竟遭追車尾隨痛扁

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

新北市三峽區本周日深夜11時許，被害人羅男騎乘電動自行車，行經三峽民生、介壽路口時，巧遇由林男駕駛的雙載機車闖紅燈，雙方差點發生車禍，羅男受驚後隨口向林男說「看路！」林男懷疑遭嗆心生不滿，竟尾隨羅男將羅男逼停後，於三樹路檳榔攤前，赤手空拳狂扁羅男，雙方糾纏約30秒後，林男宣洩情緒結束隨即上車離去。

事發後，羅男不爽檳榔攤老闆只在一旁看好戲，將事件貼上「我是三峽人」臉書，表示店家不關心、不幫忙，「這樣也對啦，不會遭人挾怨報復…對這個社會感到失望，人性的敗壞沒有什麼溫暖可言」

經羅男驗傷提告後，三峽派出所長鄧博元表示，機車騎士疑心生不滿徒手毆打羅男，使羅男身上多處挫傷，經調閱監視器已鎖定作案車輛，並通知林姓車主到案說明以釐清案情。

機車騎士在檳榔攤前徒手毆打被害人。圖／警方提供
機車騎士在檳榔攤前徒手毆打被害人。圖／警方提供

電動自行車 監視器

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