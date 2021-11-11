影／匯款助阿富汗戰地情人 行員聯手員警揭破騙局
新北市周姓女子上月透過網路聊天，認識一名疑似詐騙集團假扮人在阿富汗戰地的軍官，以為遇到了真命天子，誤信對方稱要將身邊的現金寄來台灣，因為被海關扣押，未多加查證就到銀行要幫對方匯通關費用31萬餘元，周女臨櫃匯款時，行員機警通報轄區海山警分局員警到場勸阻，才沒有讓周女匯款給詐騙集團，平白損失高額現金且最後還落得人財兩空。
據了解，周女是在網路上結識該名假扮的阿富汗軍官，倆人都只以通訊軟體聯絡，並未見過對方本人；上周這名假阿富汗軍官向周女謊稱因為戰爭的關係，需要將身邊所有的現金寄到台灣避難，過沒多久周女即接獲詐騙集團假扮的海關人員來電，表示需要代為支付通關費用，周女不疑有它立即到板橋區中國信託銀行板新分行匯款。
周女臨櫃填寫匯款單時，行員關懷提問發覺有異，趕緊通報轄區海山派出所派員協處，員警到場後與行員一同苦口婆心向周女表示這整件事都是詐騙集團的騙局，千萬不要匯款過去，成功打消了周女的匯款念頭，也守住了她的荷包。
海山警分局長李忠萍表示，近來詐騙案件花樣多變，已要求轄內派出所強化與金融機構聯繫，並指導行員關懷提問技巧，從匯款源頭防堵。也呼籲民眾碰到類似情形，請先掛斷電話，再致電165、110，或到派出所請員警協助查證，以保護自身財產安全。
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