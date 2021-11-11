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今晨好冷！ 吳德榮：39年來最早侵襲台灣的大陸冷氣團

富二代為瑪莎拉蒂擦撞打昏男大生 父母今將公開道歉

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市1名男大生因車禍遭瑪莎拉蒂車上的3名男子痛毆昏迷，迄今仍在加護病房，引起社會強烈批評兇暴行為，瑪沙拉蒂車主的兒子張姓男子被起底是彰化富二代，他的父母獲知愛兒涉犯重罪，已向昔日朋友表示無奈和難過，今天將公開道歉，身為父母會盡最大的誠意來面對後續關懷和賠償，也要犯錯的兒子勇於承擔刑責。

警方調查，台中市宋姓男大生本（11）月7日駕車行經台灣大道，在變換車道時疑與李男駕駛的瑪莎拉蒂發生擦撞，李男和車上兩名男子下車痛毆宋姓男大生，導致他顱內出血昏迷。

李男和另外兩名男子為了單純車禍出重手，引起社會強烈撻伐，網友肉搜車主原來是彰化縣知名食品業者，打人的是他兒子張男，昨晚侵入食品公司臉書和截圖到處傳貼「公告周知」，並且附上食品公司在疫情嚴峻期間捐贈物資的照片作對比，令人感到諷刺，食品公司臉書已悄悄下架。

據了解，張男的父母關心台灣自由民主運動，出錢出力，政商關係都不錯，在他們的兒子被起底之後，消息如鼎沸在地方傳開。

張男的父母向昔日住家所在地的溪湖鎮大竹里里長何炳樺表示，兒子在外發生這種事，當父母的實在很無奈和難過，今天將公開向社會大眾道歉，對於後續關懷及賠償宋姓男子，他們身為父母會盡最大誠意，也會要兒子尊重司法判決和應該面對的刑責。

網友到處轉貼痛毆宋姓男大生的張男父母和食品公司照片。圖／轉載自食品公司臉書
網友到處轉貼痛毆宋姓男大生的張男父母和食品公司照片。圖／轉載自食品公司臉書

車禍 車主

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