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影／無業男街頭抓狂砸車打人 家屬：有躁鬱沒就醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子無業，疑有身心狀況沒有就醫，他今天在北區沿途徒手敲擊市民轎車的擋風玻璃，造成3輛車的擋風玻璃破裂，劉還攔下一名騎機車的宋姓騎士，徒手毆打，造成宋手、腳都有擦挫傷，警方獲報後當場抓人，劉家屬到派出所時，替劉緩頰，辯稱劉疑有躁鬱症的狀況，但沒有就醫，未來會多加留意。

台中市第二警分局立人所在今天下午1時許獲報，劉姓男子（32歲）騎單車行經北區漢口路、陝西路時，疑不滿一輛轎車沒有禮讓行人，劉突然抓狂，徒手敲擊路旁的3輛轎車擋風玻璃，當場造成轎車擋風玻璃碎裂，劉接著又攔下行經該處的宋姓機車騎士（21歲），並動手毆打，造成宋右手掌、手臂、右腳踝有擦挫傷。

警方獲報前往查處時，劉姓男子的情緒激動，經多名警力壓制後，將劉帶回派出所詢問，並通知劉的家人到案，協助釐清案情，劉被逮捕時，雙手也因敲擊玻璃有受傷流血，警方也帶劉前往醫院包紮。

劉的家人透露，劉疑似有躁鬱症的身心狀況，但劉沒有前往醫院就醫，劉目前無業，應該是最近劉與家人有口角，才會情緒激動，未來會多留意劉的狀況。

第二警分局立人所在詢問後，將全案依傷害、毀損罪，移送台中地檢署偵辦，並建請檢方預防性羈押，以維護市民安全。

第二警分局長陳家銘強調，此案屬於個人情緒失控，偶發性脫序行為，警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

台中市劉姓男子今天下午在北區情緒失控，徒手敲擊路旁3輛轎車的玻璃，還攔下一名機車騎士毆打，遭警方帶回偵辦。圖／讀者提供
台中市劉姓男子今天下午在北區情緒失控，徒手敲擊路旁3輛轎車的玻璃，還攔下一名機車騎士毆打，遭警方帶回偵辦。圖／讀者提供
台中市劉姓男子今天下午在北區情緒失控，徒手敲擊路旁3輛轎車的玻璃，還攔下一名機車騎士毆打，遭警方帶回偵辦。圖／讀者提供
台中市劉姓男子今天下午在北區情緒失控，徒手敲擊路旁3輛轎車的玻璃，還攔下一名機車騎士毆打，遭警方帶回偵辦。圖／讀者提供

擋風玻璃 躁鬱症 台中市

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