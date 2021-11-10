台南市南區民宅失火 3樓鐵皮屋冒火舌屋主逃出

台南市南區國民路165巷3樓透天厝，今天晚間6點多突然發生火災，3樓鐵皮屋冒出熊熊火舌，屋主及時逃出，消防人員接獲民眾報案出水滅火，火勢約在20多分鐘控制，至於起火原因待火災調查科人員鑑定調查。

台南市消防局救災救護中心今晚6點15分接獲報案，位於南區國民路165巷內民宅起火，中心派遣德興、崇善、東門.南門、大橋、中正等消防分隊前往搶救。

南區德興消防分隊人員率先到場，消防人員看到起火戶3樓鐵皮屋冒出火舌，3樓全面燃燒，還好屋主及時逃出，無人受困，消防人員先在屋外拉水線防護，並冒險拉水線上3樓滅火，約今晚6點30分控制火勢，初估燃燒面積25平方公尺。台南市消防局說，至於起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑定追查。