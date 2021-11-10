快訊

王泉仁被爆再婚空姐 麻衣首發聲「我們沒離婚」

誆稱缺錢返家奔喪 「北車借錢哥」屢騙愛心今栽了

BMW遮車牌帶頭暗夜狂飆吃罰單 近百車召回檢驗

中央社 / 南投縣10日電

一群改裝車隊10月24日凌晨在台16線名間鄉、集集鎮路段競速擾人，其中1輛帶頭BMW汽車甚至遮車牌超速行駛，警方過濾監視器掌握車主，開出4800元罰單，另當時共92車函請召驗。

南投縣境多山，有多條知名「跑山」路線，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，除國道出現危險駕車、超速行駛的車隊，連平面道路旁住戶也受害，深夜遭改裝車噪音轟炸，一名住南投縣名間鄉省道台16線路旁的住戶10月24日向媒體投訴，凌晨有近百輛改裝車從住家前呼嘯而過，馬路淪為競速賽道，吵得難入睡。

南投縣警察局10月24日發布資料表示，經調閱沿路監視器，發現共有85輛自小客車，將依違規事項告發。

縣警局今天下午再發布新聞稿表示，經查這群車隊在國道南投服務區「車聚」後，凌晨臨時起意駛下名間交流道往台16線集集鎮行駛，集集分局派員攔查，車隊調頭往名間鄉逃竄，南投分局派2輛巡邏車在名間鄉路段攔查，車隊於是分散往名間交流道駛離。

其中1輛BMW汽車在速限70公里路段飆到時速99公里，且用板子遮蔽車牌，意圖躲避取締，遭固定測速照相桿拍下，縣警局指出，經花費2、3天調閱上百支監視器，過濾比對車型、車色、車尾特徵，發現這輛車應為「帶頭的」，掌握車主身分後，已將超速新台幣1800元罰單、遮蔽車牌3000元罰單寄給設籍新北市的蔡姓車主。

縣警局表示，當時民眾報案立即派遣警力前往，但這群車隊都已駛離，經清查共有92輛車，是否涉及違規改裝，全數函請監理機關通知車主辦理臨時檢驗；當天其他車輛未被拍到超速等違規，此案主要拍到疑似帶頭車輛超速、遮蔽車牌，經比對後舉發。

縣警局表示，對於改裝車輛聚集，會主動派員稽查，必要時啟動快打圍捕攔檢，過程若發現車輛疑似改裝，將依法舉發並蒐證函轉監理單位召驗，同時積極規劃盤查可疑車輛、針對易聚集危險駕車路段與時段加強巡邏、安排移動測速取締，以保障用路人安全。

南投 車主 監視器

延伸閱讀

電動M系列首部曲　全新BMW X8/XM插電休旅有望11月底正式亮相！

新北五股、八里加強取締超速 2個月開罰943件

Audi正在打造BMW X7同級對手　全新Q9原型車現身！

不滿BMW違停被拖吊 婦黑絲剪刀腳夾警被起訴

相關新聞

連鎖補習班負責人夫妻涉虐童 9歲童慘遭頭壓地

知名連鎖美語補習班負責人謝姓女子和其夫許姓男子，涉嫌在今年8月16日管教補習班9歲謝姓男學生時，疑似管教不當，徒手毆打、...

高捷巨蛋站火警誤響 民眾虛驚打119

高雄捷運巨蛋站稍早發生火災警報誤響，當時警報響起造成部分民眾恐慌，有民眾打119報案。站長確認後發現只是警報器誤響，在第...

誆稱缺錢返家奔喪 「北車借錢哥」屢騙愛心今栽了

台北市警局中正一分局今獲報，有民眾昨天在台北車站地下街內遭遇1名詹姓男子，稱缺錢返家奔喪借錢救急，事後發現是時常出沒車站...

新北小學生到奇美部落戶外教學 16人慘被虎頭蜂螫送醫

花蓮瑞穗鄉奇美部落今天傳出虎頭蜂蜂螫意外，來自新北市汐止的森林小學在奇美部落進行5天4夜旅遊教學活動，下午進行狩獵文化體...

高雄16歲少女離家到新北 流浪半月剩300元險露宿街頭

高雄就讀高中的少女小君（化名）休學在家，因為沉迷網路與家人發生爭吵，她國慶日帶著存下來的零用錢離家北上，最遠一度流浪到淡...

超凶小三！侵門踏戶割腕逼元配離婚 持安全帽打人

台北市一名廖姓女子與人夫交往，更曾找上元配逼她離婚。元配仍對婚姻抱有期待，去年她看見先生從廖女住處走出，上前想理論，卻被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。