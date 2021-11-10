BMW遮車牌帶頭暗夜狂飆吃罰單 近百車召回檢驗

一群改裝車隊10月24日凌晨在台16線名間鄉、集集鎮路段競速擾人，其中1輛帶頭BMW汽車甚至遮車牌超速行駛，警方過濾監視器掌握車主，開出4800元罰單，另當時共92車函請召驗。

南投縣境多山，有多條知名「跑山」路線，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，除國道出現危險駕車、超速行駛的車隊，連平面道路旁住戶也受害，深夜遭改裝車噪音轟炸，一名住南投縣名間鄉省道台16線路旁的住戶10月24日向媒體投訴，凌晨有近百輛改裝車從住家前呼嘯而過，馬路淪為競速賽道，吵得難入睡。

南投縣警察局10月24日發布資料表示，經調閱沿路監視器，發現共有85輛自小客車，將依違規事項告發。

縣警局今天下午再發布新聞稿表示，經查這群車隊在國道南投服務區「車聚」後，凌晨臨時起意駛下名間交流道往台16線集集鎮行駛，集集分局派員攔查，車隊調頭往名間鄉逃竄，南投分局派2輛巡邏車在名間鄉路段攔查，車隊於是分散往名間交流道駛離。

其中1輛BMW汽車在速限70公里路段飆到時速99公里，且用板子遮蔽車牌，意圖躲避取締，遭固定測速照相桿拍下，縣警局指出，經花費2、3天調閱上百支監視器，過濾比對車型、車色、車尾特徵，發現這輛車應為「帶頭的」，掌握車主身分後，已將超速新台幣1800元罰單、遮蔽車牌3000元罰單寄給設籍新北市的蔡姓車主。

縣警局表示，當時民眾報案立即派遣警力前往，但這群車隊都已駛離，經清查共有92輛車，是否涉及違規改裝，全數函請監理機關通知車主辦理臨時檢驗；當天其他車輛未被拍到超速等違規，此案主要拍到疑似帶頭車輛超速、遮蔽車牌，經比對後舉發。

縣警局表示，對於改裝車輛聚集，會主動派員稽查，必要時啟動快打圍捕攔檢，過程若發現車輛疑似改裝，將依法舉發並蒐證函轉監理單位召驗，同時積極規劃盤查可疑車輛、針對易聚集危險駕車路段與時段加強巡邏、安排移動測速取締，以保障用路人安全。