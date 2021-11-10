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連鎖補習班負責人夫妻涉虐童 9歲童慘遭頭壓地
知名連鎖美語補習班負責人謝姓女子和其夫許姓男子，涉嫌在今年8月16日管教補習班9歲謝姓男學生時，疑似管教不當，徒手毆打、砸學生書包，還拿上課用的木棍打人，最後甚至抓著學生後頸部，把頭往地下按壓、反折左手。士林地檢署偵結，依照傷害罪嫌起訴2人。
起訴指出，位在新北淡水區的補習班毆打學生，謝姓男童在8月16日因在教室打班上女同學，55歲負責人謝女得知此事後，當天上午10時許在教室外長廊詢問男童，男童情緒激動，謝女見狀動手打人，還砸書包，又拿上課用的木棍毆打男童身體。
過程中，男童把書包丟到地上，56歲補習班總務、謝女丈夫許姓男子命令男童撿起書包，但男童不願聽從，許男氣憤之下涉嫌徒手抓著男童後頸部，把頭部往地上按壓，還動手反折男童左手。
全案直到當晚男童下課回家，媽媽才發現受傷報案。經驗傷，男童後頸部有4處擦傷，左手臂受有擦挫傷。謝女到案後坦承拍打男童的手，還把人抱住壓制，其丈夫許男則稱，有抓著男童後頸部，把左手往上、往後拉。檢方認為，謝、許2人涉犯故意對兒童犯傷害罪，依法起訴。
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