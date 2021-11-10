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新北小學生到奇美部落戶外教學 16人慘被虎頭蜂螫送醫
花蓮瑞穗鄉奇美部落今天傳出虎頭蜂蜂螫意外，來自新北市汐止的森林小學在奇美部落進行5天4夜旅遊教學活動，下午進行狩獵文化體驗時，學生疑似驚擾虎頭蜂，共有16名師生慘遭蜂螫，部落居民緊急開車送往2家醫院，幸無生命危險，目前在醫院觀察中。
森林小學林姓老師表示，學校每年都有從台北到各縣市進行旅遊教學，這次在奇美部落有5天4夜的活動，認識原住民文化，今天是第3天，在介紹狩獵相關文化的過程中，其中有1隊孩子選擇一條較有挑戰的路線，可能驚擾到虎頭蜂，導致蜂螫的情形。
林老師說，總共有12位小孩、3位老師及1位部落的居民被蜂螫，其他部落居民見狀，趕緊用車載下山直接送醫。有10位在玉里慈濟醫院急診室治療觀察中，其他比較狀況輕微的人，送到台北榮民總醫院玉里分院治療，幸好大家都沒有生命危險。
她說，到醫院後，院方有協助通報警方，學校也有在教育系統通報，有2、3位學生情緒比較激動，部分傷勢穩定的已先離開醫院，有些則留院觀察。
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