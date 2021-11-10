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高雄16歲少女離家到新北 流浪半月剩300元險露宿街頭

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄就讀高中的少女小君（化名）休學在家，因為沉迷網路與家人發生爭吵，她國慶日帶著存下來的零用錢離家北上，最遠一度流浪到淡水，期間不是投宿旅館就是借住網友家，家人擔心她在外遭遇不測報警，警方利用她在臉書留下的訊息，逐一私訊追訪小君去向，日前終於在欣北市板橋某公園找到全身只剩300元的小君，經過員警開導緩緩和家人解開心結。

警方調查，小君升上高中後碰到青春期的叛逆，因為休學在家，常常和家人因為網路、分擔家事等問題出現爭吵；上月國慶日，小君和家人吵架後負氣離家，原本家人以為晚上就會回來，只是在家等了許久，都沒盼到小君身影。

小君手機關機，父母親到她可能逗留地點找人卻遍尋不著，擔心小君在外遭遇不測，急著向警方報案求助。高雄少年警察隊、岡山分局獲報後，組成專案小組協尋。

警方根據監視器畫面，推測小君行蹤往北部，推測可能至中、北部找尋網友，後來過濾她的臉書動態，從有留言或按讚的網友中逐一追訪，慢慢釐清到小君行蹤，日前專案小組連夜北上，從板橋、金山、淡水等地縮小範圍，後來掌握小君人正好在板橋，循線在某處公園找到小君。

這半個多月來，她身上盤纏用盡，只花到剩下300元。小君說，她原本只想到外縣市散心一陣子就返家，只是上了客運後就一路往北，輾轉坐車到淡水，擔心被爸媽責罵，她也不敢打電話回家，就選擇在新北市流浪。

至於離家半個月怎麼生活？小君向員警透露，有時住旅館，有時住好友家，但半個多月來，常常三餐不繼又露宿街頭，「終於知道在外生活的不容易，還有家裡的溫暖」。

日前小君在員警陪伴下回到高雄，父母親見到小君平安無事，當場激動落淚，後來經由少年隊員警不間斷的開導，緩緩解開她與父母的心結，小君媽媽說，她們平時工作忙碌，忽略孩子的感受，應該要更耐心聆聽孩子的想法，「人沒事就好」。

專案小組從小君臉書的線索抽絲剝繭，逐一追訪留言、按讚的好友，順利找到小君。圖／讀者提供
專案小組從小君臉書的線索抽絲剝繭，逐一追訪留言、按讚的好友，順利找到小君。圖／讀者提供
專案小組順利在板橋找到小君，結束這段長達半個多月的流浪記。圖／讀者提供
專案小組順利在板橋找到小君，結束這段長達半個多月的流浪記。圖／讀者提供

淡水

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