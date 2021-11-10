單親媽媽小吃店被惡意棄單 盼客人道歉否則報警

嘉義市一家單親媽媽經營的小吃店昨天被1名男客人惡意棄單1380元餐點，吳姓單親媽媽將客人照片PO網，除提醒其他店家注意外，也希望客人出面道歉，不然就會報警處理。

經營小吃店的吳姓單親媽媽今天接受中央社記者訪問表示，1名穿著黑衣的男子昨天晚上到店內要外帶，現場點了三寶飯、油雞飯以及多份餐點、小菜，共新台幣1380元，後來表示要先到附近超商買東西再回來取餐，結果1個多小時後都沒有出現，才發現被惡意棄單。

她指出，昨天晚上就調閱監視器並張貼這名男子點餐的畫面上網，希望能提醒其他店家注意，後來發現這名男子還到其他店家開口要借錢，另外對其他店家也有類似棄單情況。

吳姓單親媽媽說，將棄單情況PO網的另一目的，就是希望把棄單的餐點分送出去，結果來店取餐的網友，大家都堅持要付錢，內心很溫暖，也很感動。

她表示，PO網的目的也是希望這名棄單的男子能在2天內出面道歉，只要道歉就會原諒，如果不出面，就會報警處理。

吳姓單親媽媽指出，經營小吃店並沒有與人結怨；因還要撫養母親及就讀國中的兒子，損失1000多元，幾乎是全家人的1天三餐的費用。