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2天連偷3中古電器 竊男變賣9百元遭逮

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

竊物變賣！新北市新莊區一家電器行，平日習慣將待修理中古電器暫放店外騎樓，沒想到接連兩天，店外3台中古電器竟不翼而飛。經調閱店外監視器畫面，赫見遭人所竊立即向轄區警報案。日前警循線通知竊男到案說明，偵詢時，竊男坦承犯行，辯稱所竊得3台電器已經變賣，不法獲利900元，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，50歲陳姓竊嫌本身從事拾荒工作，日前他路過新北市新莊區富國路一家電器行，發現店外騎樓有暫置幾台中古電器。隔天他刻意選在清晨近6時人車稀少之際，拉來一台手推車，偷將店外2台等待維修的中古洗衣機搬走，並將贓物載往資源回收廠變賣。

翌日清晨6時許，陳嫌二度來到這家電器行外，見店外騎樓放著另一台中古冰箱歹念再起，他以同樣手法，用手推車將中古電冰箱搬走，隨後到某資源回收變賣。接連兩天犯案，陳嫌不法獲利900元，不到1天便花用殆盡。

事後店家發現，店外待維修的3台電器憑空消失，自行調閱店外監視器畫面，才發現是遭人所竊，立即報警處理。警方獲報監視器畫面，鎖定陳姓竊男身分，於日前循線通知他到案說明。偵詢時陳姓竊男坦承犯行，對於贓物則辯稱「已載運到某資源回收場，900元賣掉」警詢後依竊盜罪嫌送辦。

陳姓竊嫌在新北市新莊區富國路偷得3台中古電器。記者曾伯愷／翻攝
陳姓竊嫌在新北市新莊區富國路偷得3台中古電器。記者曾伯愷／翻攝
陳姓竊嫌在新北市新莊區富國路偷得3台中古洗衣機。記者曾伯愷／翻攝
陳姓竊嫌在新北市新莊區富國路偷得3台中古洗衣機。記者曾伯愷／翻攝
陳姓竊嫌在新北市新莊區富國路偷得3台中古洗衣機。記者曾伯愷／翻攝
陳姓竊嫌在新北市新莊區富國路偷得3台中古洗衣機。記者曾伯愷／翻攝

監視器 資源回收

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