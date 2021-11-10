3男缺錢預謀搶劫 亮槍奪笑氣運送員3萬多元 警逮人送辦

桃園18歲的尹姓男子為笑氣送貨員，本月7日凌晨3時許接到訂購笑氣鋼瓶的電話前往送貨，卻遭21歲的2名許姓及1名王姓共3位男子當場搶走現金3萬8000元，經尹男報案後，警方立刻調閱監視器鎖定特定車輛，火速在7個小時內，循線查獲3名犯嫌，並查獲作案用的手槍、子彈，全案依強盜罪及槍砲罪移送桃園地方檢察署偵辦。

楊梅警分局埔頂派出所7日凌晨4時許接獲尹男報案，稱凌晨3時許接獲訂購笑氣電話，尹男驅車前往運送笑氣鋼瓶至約定地點楊梅區民族路五段三角公園，尹男留在車上搖下窗戶時，遭許男及王男亮槍威脅，要尹男將身上所有現金交出，2嫌搶走尹男身上現金3萬8000元後，便立即搭乘許男的接應車輛逃逸。

警方獲報後立即調閱附近監視器畫面以車追人，鎖定1可疑車輛進行查緝，在同日11時許分別在蘆竹區及觀音區將3嫌逮捕到案，偵破這起強盜案件，並查獲作案用的改造手槍1把、子彈3顆，至於搶奪的現金3嫌稱已全數花光，全案依強盜罪及槍砲罪移送桃園地方檢察署偵辦。