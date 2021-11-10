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男子疑經濟壓力 台南龍崎樹林舉槍自盡

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市55歲盧姓男子昨天上午騎機車外出後一直到傍晚未回家，家人擔心他安危，報請警方和消防人員協尋，昨天深夜11點，龍崎嶇土崎里的一間宮廟旁樹林找到他，盧頭部中彈，身旁留有一把改造手槍和4顆子彈，檢警今天相驗，研判盧因欠債壓力舉槍自戕，家屬對死因沒有意見，遺體交由家屬妥善處理。

歸仁警分局昨晚7時30分接獲陳姓民眾報案，稱其姊夫盧姓男子上午騎機車出門未返家，陳到盧經常前往位於龍崎嶇土崎里的一間宮廟尋找，而在宮廟廣場只發現車輛未見陳，因此便向警方報案，出動警消人員於附近搜尋。

消防人員和員警於昨晚11點50分在宮廟附近樹林內，發現盧倒臥地上且明顯死亡男，警方現場勘查發現盧男頭部中彈，身旁留有一把手槍及4顆子彈，立即封鎖現場並請鑑識人員到場蒐集相關事證。

據家屬透露，盧生前因積欠債務，並有精神障礙服藥。檢警今天上午相驗，研判他受不了經濟壓力想不開輕生。

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盧姓男子在台南市龍崎區土崎里舉槍自盡，警方到場蒐證。記者黃宣翰／翻攝
盧姓男子在台南市龍崎區土崎里舉槍自盡，警方到場蒐證。記者黃宣翰／翻攝

台南 債務

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