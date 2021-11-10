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影／惡劣仲介吸收失聯移工壓榨薪資 新北專勤隊逮3嫌

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市65歲蔡姓男子知悉兒子與44歲印尼籍移工「蘇菲」相戀後，打起餿主意說服蘇菲逃離原本的看護工作，表示一起聯手從事非法仲介「可以賺更多」。3人吸收10名在台失聯移工後，巧立名目如仲介費1次3000元等，壓榨移工薪資移民署新北市專勤隊獲報，一舉破獲他們的藏身據點，詢後將3人依違反就業服務法送辦。新北地院判蔡父6個月，蘇菲與蔡男4個月有期徒刑，得易科罰金，另沒收33萬元不法所得。

印尼籍移工蘇菲原在台擔任合法看護，與蔡男的兒子相戀後逃離雇主、變成失聯移工，成為非法仲介同夥，幫忙吸收在台同鄉失聯移工，並協助仲介至雙北地區非法工作。

據了解，蔡男並非第一次犯罪，過去就有兩次違反就業服務法遭法辦，不料還是不學乖，更找來兒子與他女友一同策劃「數字遊戲」，以多項名義扣除移工薪資作為傭金，如介紹費1次3000元、工時每小時40元、載送費每日80元、稅金每月1000元等。

蔡男要兒子先跟移工的雇主收薪資，待扣掉上述傭金後，再把剩餘的錢當薪資發給移工；同時要蘇菲尋找低價的套房當作移工宿舍。儘管宿舍環境惡劣，空間小、無熱水、房間又漏水，但蔡男威嚇旗下10名移工不得擅自離開，否則將會被遣返回國。

移民署新北市專勤隊今年3月與勞工局、新莊警分局、土城警分局、樹林警分局與汐止警分局，持搜索票兵分五路在新北市板橋區、新莊區和五股區逮捕蘇菲和蔡姓父子等3嫌，另在現場發現10名受害印尼籍失聯移工及多項證物，詢後將3嫌送辦；新北地院日前判3人各4個月不等有期徒刑，並沒收33萬元不法所得。

移民署新北市專勤隊指出，雇主未經許可非法聘僱外國人，除面臨15萬至75萬元罰鍰外，意圖營利仲介者更涉及刑事責任，請民眾不要聘僱、仲介非法移工，強調移民署將持續會同相關單位共同打擊不法。

新北市專勤隊掌握線報，今年3月協同勞工局、新莊警分局、土城警分局、樹林警分局與汐止警分局，破獲非法仲介共3嫌。記者翁至成／翻攝
新北市專勤隊掌握線報，今年3月協同勞工局、新莊警分局、土城警分局、樹林警分局與汐止警分局，破獲非法仲介共3嫌。記者翁至成／翻攝

移工 移民署 薪資

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