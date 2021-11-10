「防諜老翁」跌坐路邊 暖警費心護送他返家
台中市吳姓老翁(71歲)日前下午出門運動，疑似體力不支跌坐在一旁，警方獲報到現場協助，怎知吳翁戒心超高，確實做到「保密防諜」，除了拒絕警員人臉辨識身分，連自己的名字及住家地址絕口不提，還好路過民眾認出他，指引警方吳翁家位置，才將平安讓員警將他送到家。
台中吳姓老翁4日下午在東區台中路附近散步運動，卻疑似體力不支，跌坐在路邊人行道上，台中市第三警分局下午15時許獲報後，派請立德所警員張譯升、葉惠琦及謝昀霖到場協助，怎知吳翁一見到警員，立即提高戒心，拉起口罩拒絕警方用人臉辨識身分，面對警方詢問資料也都絕口不提。
正好有路過民眾認出吳翁，協助警方指出其住處大致方向，於是警員不斷與吳翁暖言相勸，嘗試讓他放下心防，一路對他相勸、一路陪著他往疑似住家的方向。所幸支援警員找到了吳翁的確切住處，順利將吳送往家中；吳翁的妻子表示，吳年紀大，開始有點失智情形，面對警員才會如此防範，很感謝警方協助。
警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言