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「防諜老翁」跌坐路邊 暖警費心護送他返家

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市吳姓老翁(71歲)日前下午出門運動，疑似體力不支跌坐在一旁，警方獲報到現場協助，怎知吳翁戒心超高，確實做到「保密防諜」，除了拒絕警員人臉辨識身分，連自己的名字及住家地址絕口不提，還好路過民眾認出他，指引警方吳翁家位置，才將平安讓員警將他送到家。

台中吳姓老翁4日下午在東區台中路附近散步運動，卻疑似體力不支，跌坐在路邊人行道上，台中市第三警分局下午15時許獲報後，派請立德所警員張譯升、葉惠琦及謝昀霖到場協助，怎知吳翁一見到警員，立即提高戒心，拉起口罩拒絕警方用人臉辨識身分，面對警方詢問資料也都絕口不提。

正好有路過民眾認出吳翁，協助警方指出其住處大致方向，於是警員不斷與吳翁暖言相勸，嘗試讓他放下心防，一路對他相勸、一路陪著他往疑似住家的方向。所幸支援警員找到了吳翁的確切住處，順利將吳送往家中；吳翁的妻子表示，吳年紀大，開始有點失智情形，面對警員才會如此防範，很感謝警方協助。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。

台中吳姓「防諜老翁」4日下午跌坐在中區人行道上，警方獲報到場後，吳翁竟落實保密防諜，絕口不提自己的資料，讓警方費了好大心力，才將他平安送返家中。記者劉柏均／翻攝
台中吳姓「防諜老翁」4日下午跌坐在中區人行道上，警方獲報到場後，吳翁竟落實保密防諜，絕口不提自己的資料，讓警方費了好大心力，才將他平安送返家中。記者劉柏均／翻攝

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