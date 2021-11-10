「防諜老翁」跌坐路邊 暖警費心護送他返家

台中市吳姓老翁(71歲)日前下午出門運動，疑似體力不支跌坐在一旁，警方獲報到現場協助，怎知吳翁戒心超高，確實做到「保密防諜」，除了拒絕警員人臉辨識身分，連自己的名字及住家地址絕口不提，還好路過民眾認出他，指引警方吳翁家位置，才將平安讓員警將他送到家。

台中吳姓老翁4日下午在東區台中路附近散步運動，卻疑似體力不支，跌坐在路邊人行道上，台中市第三警分局下午15時許獲報後，派請立德所警員張譯升、葉惠琦及謝昀霖到場協助，怎知吳翁一見到警員，立即提高戒心，拉起口罩拒絕警方用人臉辨識身分，面對警方詢問資料也都絕口不提。

正好有路過民眾認出吳翁，協助警方指出其住處大致方向，於是警員不斷與吳翁暖言相勸，嘗試讓他放下心防，一路對他相勸、一路陪著他往疑似住家的方向。所幸支援警員找到了吳翁的確切住處，順利將吳送往家中；吳翁的妻子表示，吳年紀大，開始有點失智情形，面對警員才會如此防範，很感謝警方協助。