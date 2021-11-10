影／4歲男童包尿布走在大馬路 暖警熱心協助平安返家
台南市南區金華路二段，前晚9點有4歲男童包著尿布沿途找媽媽，民眾報警後，警方調閱監視器同時比對多筆資料，回溯男童來向，終於找到男童住處，並協助送男童回家。
4歲男童包著尿布，跑出家門沿途要找媽媽，兩名女子在麵包店口發現男童。男童不斷哭著說想要找媽媽，但他無法說出自己住哪。台南市警六分局金華所員警林坤生、孫偉翔獲報後即於第一時間前往周邊反覆搜尋，因一時無法找到家屬，故先帶返派出所，並派員調閱監視器回推男童走向。
男童被帶回派出所時，不少年輕員警都圍過來照顧男童，安撫情緒，並提供簡單點心餅乾供男童食用，男童下半身只穿尿布，員警並脫下警用大衣讓男童穿上讓他禦寒。
警方後續比對監視器畫面，知道男童從某小巷子外出走丟，就帶著男童沿著該巷挨家挨戶尋找，終於順利聯繫上男童的母親，讓男童平安返家。據了解，該男童住家大門平日均未關閉，他就趁著家人上廁所疏於注意瞬間，徒步外出想去找上班的母親。
警方說， 感謝熱心的報案民眾及提供監視畫面的商家，使警方得以順藤摸瓜，讓男童平安返家，也呼籲新手爸媽每位幼童都是家中寶貝，家長平日除應注意門戶安全外，照顧期間應避免孩童離開視線，家長若如廁、外出工作，一時未能照料時，也應託付代理人協助，以避免他不慎外出或發生憾事。
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