不會用視野輔助大車事故年年增 交部將試辦主動預警

為了降低大型車輛視野死角，公路總局從106年至108年間，總計投入4.87億元補助8.5萬輛大型車輛裝設行車視野輔助系統，並從107年起，強制規定新領照的大客車與大貨車應裝設行車視野輔助系統，截至今年3月底止，全台22萬輛中大型車輛都已完成裝設，不過根據道安會統計，去年大型車輛A1死亡人數不減反增，比前年增加21人之多，遭質疑成效不彰。

對此，交通部路政司長陳文瑞說，近年來整體交通事故呈現上升趨勢，確實大型車量事故件數也跟著在上升，不過行車視野輔助系統主要是避免駕駛人轉彎死角，若單從左右轉彎事故來看，去年交通事故死亡件數較前兩年同期減少11人，顯示行車視野輔助系統仍有一定成效。

不過陳文瑞也說，現在全國22萬輛大型車輛都裝有行車視野輔助系統，要讓駕駛人消除轉彎死角，避免和自行車、機車、行人造成碰撞事故，不過也需要駕駛人會看這些鏡頭，因此計畫從明年開始，試辦大型車輛裝設主動預警輔助系統。

陳文瑞表示，由於目前國內大客車已裝設了部分的警示系統，所以主動預警輔助系統主要將整合八項功能成為一套完整系統。除了既有的行車視野輔助系統外，還有疲勞偵測、酒精鎖、數位式行車紀錄器、車前碰撞警示輔助、盲點真警示、車道篇題警示輔助以及胎壓偵測等，也就是讓駕駛人若距離人車較近的時候，可以有音效、燈光的警示，以提升行車安全。

陳文瑞表示，大型車輛裝設主動預警輔助系統屬於科研計畫，預計試辦4年，預算總額為3.3億元、試辦2400輛車，明年開始試辦，先行試辦960輛車，一直到民國112年為止。