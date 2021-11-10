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雙11購物節小心網路三方詐騙 警查獲台南女又騙14人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

台南李姓女子在網路直播販賣商品，竟涉嫌利用「三方詐騙」手法，先取得其他網路賣家的銀行帳戶，提供給向她購物的買家匯款，騙走其他賣家的商品，又因沒出貨給向她購物的買家，致買家要不回匯款，報警凍結賣家的匯款帳戶。警方查出，李女涉嫌騙14人上當，依詐欺罪嫌將她移送法辦。

據了解，李姓女子（38歲）以前也曾用同手法令買家上當，經警方移送法辦後，都被視為消費糾紛獲不起訴；今年8月起，她趁台南、台北2家銀樓在網路促銷金飾，連續扮演「假買家」訂購金飾，取得銀樓業者銀行帳號後，另在臉書社團或Line商品交易群組，設「胡婷婷」、「李小月」等帳號，直播或貼出販賣特殊造型口罩或悠遊卡，吸引買家訂貨，提供銀樓業者的銀行帳號給買家匯款。

許多買家匯款後，李女一再藉故拖延出貨，最後停用臉書帳號。買家不甘受騙而向警方報案。買家提供收款帳戶，使得銀樓業者的銀行帳戶涉詐欺案而遭凍結。

高雄市刑警大隊科技犯罪偵查隊根據相關報案資料，查出李女涉案，赴台南市官田區李女住處逮捕她到案，查出她至少騙了14人，獲利7萬多元，將她依詐欺罪嫌移送法辦。警方表示，正值「雙11購物節」來臨，提醒消費者，網路購物選擇有第三方支付機制的網購平台，以免受騙。

李姓女子（右）涉嫌「三方詐騙」手法涉詐，警方查扣她騙來的金飾。記者林保光／翻攝
李姓女子（右）涉嫌「三方詐騙」手法涉詐，警方查扣她騙來的金飾。記者林保光／翻攝
李姓女子（右）涉嫌「三方詐騙」手法，經警方查捕到案。記者林保光／翻攝
李姓女子（右）涉嫌「三方詐騙」手法，經警方查捕到案。記者林保光／翻攝
李姓女子（右）涉嫌「三方詐騙」手法涉詐，警方查扣她騙來的金飾等物品。記者林保光／翻攝
李姓女子（右）涉嫌「三方詐騙」手法涉詐，警方查扣她騙來的金飾等物品。記者林保光／翻攝

銀樓 台南

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