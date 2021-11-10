竹市外送員工會不滿攔車稽查擬抗議 監理站：無針對性

公路總局最近因應外送車輛交通事故多展開貨運業從事外送業務專案聯合稽查計畫，新竹地區前天有外送員被監警聯合稽查小組攔查，因機車燈光違規改裝等挨罰，引爆外送員怒火。外送員工會不滿政府是「針對式稽查」，研擬串聯抗議。監理單位說明，稽查時也會攔查一般機車騎士，並非只攔查外送員，但攔查時會加強安全宣導。

據了解，外送從事外送業務專案聯合稽查計畫將持續到月底，新竹市監警小組8日在東門圓環設點攔查，新竹縣則在竹北三民派出所前稽查，陸續有外送員騎車經過被攔下，有人因機車燈光變更異動未依規定申報登記，被依違反道交條例第16條第1項第1款開單，可處900到1800元不等罰鍰。

新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華認為，無論任何人在馬路上騎車的時間長，車禍率自然成正比，但跟外送員又何直接關係？「外送車輛會因為變更電系，變更車顏色造成車禍嗎？或外送箱超標造成車禍？」他要求公路總局拿出實際數字。

文萬華認為交通安全應是改善道路規畫，並做全民防禦駕駛道安宣導，但針對性稽查就像「因為你皮膚比較黑可能是非法外籍勞工，所以盤查你說不定有業績」概念，批評政府以維護交通安全為名、行抓改裝之實，且太針對外送人員，正研議串聯抗議。

新竹市監理站站長朱詩蘅說，稽查並非針對外送員車輛攔查，8日下午監警小組在市區攔查26輛車，包含一般機車與外送車輛，其中舉發5件，以燈光變色未依規定申報為主，2件為外送員車輛；經檢視外送員裝載美食箱、後照鏡等都有依照規定，同時也進行外送安全宣導工作，檢視機車胎紋深度、煞車狀況等，也關心外送員是否持有駕照，避免無照駕駛。

「絕對不是針對性稽查，希望透過攔查、宣導維護交通安全！」朱也說，新竹市監理站很重視外送交通安全，畢竟外送員使用公路時間很長，更要特別留意交通規則，監理站「教導重於舉發」，去年開始與外送平台業者、駕訓班合作，進行外送員學術科訓練，以提升外送員防禦駕駛觀念。

朱詩蘅表示，從車鑑會提供案例顯示，外送員交通事故以未保持安全距離、不遵守交通號誌標線為主，因此設計教材透過學科教學，也透過術科指導參訓的外送員練習如何正確變換車道、兩段式左轉等，也提醒外送員要了解自己車輛的煞車性能、正確使用ABS煞車系統，以利安全。