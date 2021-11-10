影／大學兒子遇惡煞被打到命危 母泣：台中治安怎麼了

台中市宋姓男大生7日凌晨開車行經西屯區台灣大道、河南路時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂名車發生擦撞，李等3人下車後，將宋拉下車，還找來8名友人助陣，恐嚇宋「不要報警」，宋當場被張等人，徒手毆打，攻擊頭部，送醫後昏迷，迄今仍在加護病房急救，宋母今天聲淚俱下控訴，車禍擦撞有法律程序可以處理，為什麼把我兒子打成這樣，「台中治安怎麼了」。

台中市宋姓男大生7日開車行經西屯區時，擦撞李姓男子的瑪莎拉蒂轎車，遭李等三人打到昏迷住院，宋母（中）今天聲淚俱下，不捨兒子遭遇此處境。圖／讀者提供

宋姓男大生的母親表示，當天是先接到兒子電話，隨後兒子電話就打不通，接著又聽到兒子的同學說，「趕快拿很多錢來」，一度以為是遇到詐騙集團，沒想到後來才知道，兒子已經被歹徒打到送醫院，她看到兒子被歹徒打得這麼慘，真的很想問，明明是一件車禍，有法律程序可以處理，為何要把兒子打成這樣，「台中市治安怎麼了」。

台中榮總神經醫學中心醫師沈炯祺說，宋姓大學生剛到院時，血塊很大，硬腦膜上出血，顱骨骨折與腦腫在血塊的同一側，判斷是外力造成，而非車禍導致，經過緊急手術後斷層掃描，血塊已清得很乾淨，目前用藥物控制腦壓，昏迷指數在六分至七分，因人從昏迷到甦醒過來時會非常躁動，會以鎮定劑控制，只要狀況不要再惡化的話，病情可望控制。

警方調查，宋姓男大生（18歲）在7日凌晨零時許，駕駛福斯休旅車，載著4名同學，沿著西屯區台灣大道三段往市區方向行駛，行經河南路時，宋欲從快車道切往慢車道，當時由李姓男子（25歲）駕駛名車瑪莎拉蒂，載2名張姓（27歲）、陳姓友人（19歲），與宋行駛同方向，沿著西屯區台灣大道三段慢車道行駛。

宋姓男子在切換車道時，與行駛在慢車道的瑪莎拉蒂轎車發生碰撞，兩車車身都有受損，發生車禍後，李與車內張姓、陳姓乘客前往理論，三人沒等警察到場處理，直接將宋從車內拉下車，其中張還拿著球棒，李等人還找來8名友人開2輛車到場助勢。

宋車內乘客嚇傻，隨後張徒手毆打宋的頭部，而另外兩人則拉著宋，控制行動，宋被打到地上時，張還用腳踹擊頭部，造成宋腦血腫、腦震盪，迄今仍昏迷住院。