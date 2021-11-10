竹縣橫山鄉台三線棉被裹屍案 主嫌遭判18年

新竹縣橫山鄉台三線去年發生棉被裹屍案，男子徐志明與彭姓男子有兩百萬元債務糾紛，徐誘騙彭外出，夥同小弟痛毆砍殺，彭斷氣後遭棉被裹屍，被棄置在自己轎車後座，檢警獲報，徐在逃亡21天後被逮；新竹地院審理終結，依槍砲、傷害致死、攜帶兇器強盜等罪將徐判刑，應執行18年。

判決書指出，徐志明認為彭男未將詐欺案件贓款合理分配，又對其暴力追索財物，將他持有的BMW轎車以卅萬元典當，自行朋分花用，使他發生債務危機，因而心生怨恨，去年11月12日，徐夥同一票小弟將彭押走，帶到芎林鄉一處鐵皮屋，逼問彭如何處理車輛贖回事宜。

彭男因迴避相關質問，與徐志明爆發口角，便與在場小弟持電擊棒電擊彭的身體、大腿，徐則徒手不斷毆打彭，並持手槍槍托猛力敲擊彭的頭部，還用水果刀刺向彭的左側臀部、右小腿、右腳踝，另名小弟則持椅板凳敲擊彭的背部，使彭重傷且傷口大量出血，倒地痛苦呻吟。

因擔憂彭男的哀嚎聲吵到外人，徐男以浴巾將地上血跡擦乾淨，另聯繫小弟開車到鐵皮屋前搭載徐，彭則躺在鐵皮屋前地面呼喊「相信我，真的不是我」、「我沒有做，我沒有對不起你」，之後依徐指示開車到彭家搜刮，搬走彭的音響、喇叭、電動工具等物。

之後，徐男開彭男的BMW轎車經橫山鄉台三線北向66公里處，從小弟口中得知彭已無氣息，轉身查看時車輛不慎失控撞上中央分隔島，一夥人棄車逃逸，彭遭棉被裹屍棄置在轎車後座。檢警獲報成立專案小組，先逮捕徐男的5名小弟，徐則逃亡21天後潛逃回芎林住家，在睡夢中被檢警逮獲。法官審理時，徐男與一票小弟的說詞互相卸責，不足採信。