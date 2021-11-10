兩機車路口碰撞 肇事責任待釐清 桃警急尋行車記錄器

桃園有名32歲的陳姓機車騎士搭載24歲的黃姓女子，沿中壢區延平路直行往中壢方向行駛，沿中和路欲左轉往延平路方向行駛的40歲的張姓機車騎士，雙方行經延平路與中和路口時發生碰撞，所幸雙方並無生命大礙，但礙於此路口並無監視器因此警方正尋找有無行車記錄器拍下，後續雙方肇事責任釐清中。

昨天中午12時許，陳男騎乘機車載黃女直行經延平路往中壢方向行駛時，疑似闖紅燈，與沿中和路欲左轉往延平路方向行駛的張男發生於延平路與中和路口時發生交通事故，雙方皆當場倒下，造成陳男手部骨折送醫檢查中，黃女及張男則只有輕微擦挫傷，皆無大礙。

警方到場後，對雙方實施酒測，酒測值皆為0，但礙於延平路和中和路口並無監視器，因此警方正尋找有無行車記錄器拍下事發過程，整起事件將等雙方當事人出院後另行預約時間製作談話紀錄，全案依規妥處中。